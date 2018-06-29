加拿大政府对生产加拿大军装和警服的公司制定新规

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加拿大政府规定，今后为加拿大军队、皇家骑警、边检人员和狱警等联邦雇员生产制服的公司必须保证其境外工厂遵守八项关于工作条件和劳动保障的原则，其中包括报酬公平，禁用童工，工人有成立工会的自由，工作必须自愿，每周工作时间不得超过48小时，提供安全、卫生的工作环境、禁止歧视等内容。

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加拿大联邦政府每年要为1亿2千7百万加元的服装合同招标。88%的服装是在加拿大国内生产的。设在加拿大的工厂自然要遵守各省的劳动法规。但是一些公司的工厂在国外。上述规定是针对这些公司的。

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2013年4月，孟加拉国达卡市的一家服装厂突然倒塌，造成一千多名工人死亡。服装厂工作环境和安全问题自那时起引起国际社会关注。

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（RCI with CBC News，Kathleen Harris）

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