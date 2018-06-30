大麻合法化创造不少就业岗位

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虽然加拿大的大麻合法化要等到今年10月17日才能实现，但加拿大各个大麻公司和企业已经开始竞相招聘员工。

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招聘大战

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在安大略省Smith Falls 地区设厂经营药用大麻种植生意的Canopy Growth公司副总裁Jordan Sinclair认为，现在可以说是人事招聘部门最繁忙的时刻了，忙的让招聘部门的工作人员简直要发疯了。

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Canopy Growth公司已经有上千名雇员，现在准备再招聘6百名新员工，以在继续经营药用大麻生意的同时、进军娱乐性大麻市场。

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市场调查显示，加拿大消费者在大麻合法化后的2019年会把43.4亿加元花在大麻消费方面。

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Canopy Growth公司准备招聘的雇员有大麻种植员工、有办公室文员、有电脑技术员、有零售销售人员、等等。

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Canopy Growth公司已经与纽芬兰省、马尼托巴省和萨斯喀彻温省政府达成协议，在上述三个省设立大麻零售网点；并正在与阿尔伯塔省政府进行类似的谈判。

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对销售人员要求高

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Canopy Growth公司副总裁Jordan Sinclair指出，大麻零售商店对销售人员的要求很高，因为很多过去从来没有尝试过大麻的加拿大消费者需要销售人员为他们提供高质量的咨询服务。如果消费者首次尝试大麻的体验不好，他们可能会就此与大麻绝缘。

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除了Canopy Growth这样的私营公司在积极招聘员工之外，安大略省政府经营的酒精饮料专卖店LCBO也开始招聘大麻特许销售商店的经理人员和销售人员；安大略省第一阶段要设立40个大麻专卖店。

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大麻种植技师短缺

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Alison McMahon是设在埃德蒙顿市的大麻员工招聘公司Cannabis at Work的老板。她说大麻在加拿大的合法化带来了大量的就业机会，而且政府和私营公司竞相招聘大麻领域技术人才的局面已经导致大麻技工的工资一年来上升了至少14%。

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比如，大麻种植技师的工资现在已经达到年薪9万3千加元。

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虽然一些技工学校已经开始推出大麻种植技师专业，但从开始培训到大麻种植技师毕业是需要时间的；而且刚从学校毕业的大麻种植技师还缺乏实际工作经验，满足不了大麻公司需要有经验技师的要求。

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不过大麻在加拿大的合法化也解除了过去存在的人才望大麻行业而却步的禁锢，现在已经出现其它领域的成功人士辞职加入大麻公司的情况。

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David Bigioni十个月前辞去了Molson Coors公司销售副总裁的职务，加盟多伦多的Canopy Growth大麻公司担任首席市场营销经理；他说加入大麻公司给他一种打天下创业的兴奋，把一个过去存在于阴影中的行业转放到阳光之下是一个了不起的进程。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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