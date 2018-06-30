2018年6月28日星期四，盐湖城，一个人骑着一辆小鸟电动滑板车。电动滑板车刚刚亮相该市，100辆分布在市中心。租车者开始租车时收取1美元，每分钟使用15美分。 (Jeffrey D. Allred/The Deseret News via AP)

硅谷共享电动滑板车大战兴起，加拿大的共享交通未来在哪里？

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 30 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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2018年伊始，共享电动滑板车已成为美国初创企业和创新的新热门领域，目前的主要战场是高科技密集的硅谷地区。共享经济参与公司家家都想在共享电动滑板车里插一手。

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硅谷滑板车大战中有三个主要参与者：Bird、Lime以及Spin。Bird最初于加州威尼斯推出电动滑板车，3月份扩展到旧金山。目前而言，Bird是严格意义上的电动滑板车公司。

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值得一提的是，网约车巨头Uber和Lyft进入电动滑板车市场是预料之中的事情，因为Uber首席执行官达拉·科斯罗萨希(Dara Khosrowshahi)今年4月份宣称，他非常看好电动滑板车。

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目前有12家公司(包括Uber/JUMP、Lyft、Skip、Spin、Lime、Scoot、ofo、Skip、Razor、CycleHop、USSCooter以及Ridecell)已经在旧金山申请了许可证，但在为期24个月的试点计划中，旧金山交通署（SFMTA）将为不超过5家公司颁发许可证。

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2018年6月28日星期四，马克·罗杰斯在盐湖城骑着一BIRD电动滑板车。电动滑板车刚刚亮相，100辆分布在市中心。租车者开始租车时收取1美元，每分钟使用15美分。 (Jeffrey D. Allred/The Deseret News via AP) /The Deseret News via AP)

加拿大共享电动滑板车

虽然在美国共享电动滑板车非常火热，但在加拿大的各大城市还没有见到电动滑板车商用的身影。考虑到美国和加拿大的地缘关系，这股共享电动滑板车风潮迟早也会到来。

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那么加拿大目前共享电动滑板车的发展情况如何呢？

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加广记者沈二通过电话采访了共享单车业内人士冯强先生。冯先生也在积极研究共享电动滑板车的发展和引进到加拿大市场的问题。他表示，目前加拿大确实还没有城市开始共享电动滑板车项目。

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他说，其中一个原因是，加拿大的某些安全标准比较特殊，这造成了电动滑板车的单车成本高，需要500加元以上。但同时，他认为，共享电动滑板车进入加拿大城市是迟早的事情，共享电动滑板车比共享单车的发展潜力更大。

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电动滑板车中国造

这些共享电动滑板车公司实际上并都没有自己建造滑板车。

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他们只是在已经存在多年的电动滑板车上贴上自己的商标和标识。Lime、Bird和Spin都使用Ninebot公司生产的滑板车，这是与Segway公司合并的中国滑板车公司。

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在谈到共享电动滑板车的技术问题时，冯强先生在接受电话采访时说，共享电动滑板车都是由中国厂家生产，这一点各家并没有什么不同。电动滑板车技术已经相当成熟。例如，中国的电动滑板车拿到北美，主要的改变是电动滑板车定位系统由中国的“北斗”改为“GPS”。

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他认为引进到加拿大唯一的担心是，加拿大气温偏低，由于日夜温差，蓄电池的稳定性会受到影响，从而影响用户体验。

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电动滑板车都在中国制造，且技术成熟。 (Jeffrey D. Allred/The Deseret News via AP)

共享电动滑板车能替代BIXI吗？

最后在研判共享电动滑板车的前景时，冯先生的判断是，在共享单车的带动下，共享电动滑板车最终会在加拿大流行起来。例如，会最终取代蒙特利尔市的BIXI共享单车系统。

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但最重要的是共享单车和共享电动滑板车都需要获得加拿大各个市政府的支持，目前加拿大各个市政府主要担心共享电动滑板车的停放会带来管理的混乱。

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Bixi 曾经是蒙特利尔的标签和媒体宠儿，但近年受财务困扰，饱受争议。THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

最后冯先生谈到，共享单车和共享电动滑板车在加拿大城市的推广，硬件只占一半，软件，特别是支付系统是共享交通在加拿大推广的难点。加拿大的手机支付远不及中国流行，这同时也是中国共享交通解决方案希望带入加拿大市场的重要内容。

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