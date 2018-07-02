Sean Kilpatrick/Canadian Press

保险公司：抽大麻不会让保费上涨

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 2 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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再有不到4个月的时间，加拿大人就可以公开购买和消费大麻了。

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担心

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不少加拿大人关心的一个问题是，如果抽了大麻，保险公司会不会找麻烦呢？因为毕竟人寿保险的保费吸烟者要比不吸烟者要贵至少一倍。

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不过目前来看，保险公司似乎还是挺友好的。

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区别对待

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加拿大广播公司报道说，加拿大保险业的一些大公司已经表示要区别对待大麻和香烟，换句话说是不把娱乐性吸食大麻的人当作抽烟者对待。这为那些想偶尔尝试一下大麻的加拿大人解除了一大担忧。

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Patrick T. Fallon /Bloomberg

在主张大麻合法化的特鲁多自由党政府上台后，加拿大的太阳保险公司在2016年就已经修改了其保险规则，对吸烟者和抽大麻的人区别对待，可以说是与时俱进跑在了其他加拿大保险公司的前面。现在，随着大麻合法化的法案已经在联邦议会通过成为法律、大麻合法化马上就要在加拿大成为现实，加拿大主要的保险公司为了保住现有的客户，纷纷采取了不把娱乐性抽大麻的客户当作高风险客户对待的措施。

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当然保险公司也要控制客户吸食大麻会带来的风险，不会让客户敞开吸食大麻而不提高保费。虽然各个保险公司的具体规定有所不同，但一般是把标杆定到每个星期两支大麻烟。也就是说，只要每个星期抽的大麻不超过两根，就不会被当作吸烟者对待。

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市场竞争

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保险公司采取这样的措施说到底是市场规律的作用。加拿大的吸烟者的数量已经不到总人口的五分之一、而且趋势是继续下降，而愿意尝试娱乐性大麻的加拿大人口会远远超过吸烟者的比例、而且是上升的趋势，保险公司不愿意见到提高保费吓跑客户的事情发生。

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特别是千禧年一代人开始进入人寿保险市场，这些对大麻持开放态度的年轻一代人中的许多人会在今后很长一段时间继续吸食大麻。保险公司都把眼睛盯在这些新客户身上。

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收听

缺乏研究

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但加拿大多伦多大学医学院教授Dr. Harold Kalant认为，目前对于娱乐性大麻对身体的危害性还缺乏研究、无法对吸食大麻后的风险做出有科学依据的评估；而且现有的数量有限的研究也主要集中在对未成年人吸食大麻对大脑发育的负面影响方面。在这种情况不明的情况下，保险公司这么快的就做出娱乐性吸食大麻不会导致健康风险增加的结论似乎过于轻率。

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在加拿大，客户购买人寿保险时主要是靠其自我申报，有时保险公司会要求申请购买保险的客户进行血检和尿检。在客户索赔时，保险公司一般会调查客户是否吸烟、是否吸食大麻，如果查出与购买保险时的申报不符，则会拒绝客户的索赔要求。

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RCI with Pete Evans · CBC News 

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