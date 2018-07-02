特鲁多回应18年前性骚扰事件

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据加拿大广播公司报道，特鲁多星期日在里贾纳市被记者问道18年前他是否咸猪手一位年轻女记者的问题时说，他对那天经历的事情记得挺清楚，整天都挺顺利，不记得发生了任何消极互动的事情。

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有报道说，2000年当时还没有从政的28岁的特鲁多参加了在不列颠哥伦比亚省Creston举行的Kokanee Summit 音乐狂欢节，在该狂欢节结束后当地报纸Creston Valley Advance 发表的未署名评论文章说，特鲁多对一位当时在现场采访的年轻女记者动手动脚、做出公然不尊重女性的行为。

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今年早些时候加拿大广播公司记者打电话、发电邮与当年涉事的女记者进行了联系，但该女性表示她现在不想再与这件事有任何牵连，并要求她的名字不要在报道中出现和今后不要再就这个事情打扰她。

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当时担任Creston Valley Advance 报纸出版人的Valerie Bourne回忆说，当时该女记者特地来见她，说她对刚刚发生的事情很不舒服、感到焦虑、不知道应该如何应对，因为干这事的是加拿大的名家子弟。

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Valerie Bourne说，那天该女记者正在采访特鲁多，却被特鲁多咸猪手；不过那只是短暂的触摸、应该不算是性侵行为。

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当时在Creston Valley Advance报纸做编辑的Brian Bell告诉加拿大广播公司记者说，他记得该女记者回来后的表现虽然不是受到精神创伤或者是心烦意乱的样子，但言行中肯定表现出特鲁多对她所作所为是不受欢迎和不适当的。

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Brian Bell认为第二天写未署名评论的应该是这位当事的记者；这是一位品行好、很专业的女记者，他相信那天特鲁多对该女记者做了行为不端的事情，也相信该女记者写的评论是客观的。

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该评论文章说，特鲁多事后表示了一定程度的歉意，“抱歉，如果知道你是为报纸做采访的记者，我肯定不会那么大胆主动”。

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特鲁多在其内阁一位部长发生性骚扰丑闻后在接受加拿大广播公司采访时被问到他过去是否有过对女性的不当行为，当时特鲁多的回答是，他在生活中一直非常小心地尊重他人的私人空间。

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