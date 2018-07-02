预算署要查非法越境者耗费纳税人多少钱

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加拿大联邦议会负责监督政府预算和开支事务的预算署证实，应保守党联邦议员 Larry Maguire的书面要求，将调查并搞清楚为处理大量涌入加拿大的非法越境难民申请者已经耗费了加拿大纳税人多少钱、将会继续耗费纳税人多少钱的问题。

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保守党议员Larry Maguire指出，在多伦多、蒙特利尔等加拿大城市已经面临难以承受更多非法越境难民申请者的情况下，加拿大人需要知道处理大量非法越境难民申请者给加拿大带来什么样的财政负担、加拿大政府今后打算怎么处理非法越境者的问题。

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Larry Maguire说，加拿大面临的非法越境难民申请者的问题越来越严重，但加拿大联邦政府各部门在为非法越境者提供住房、提供生活费、对他们的难民申请进行甄别处理方面到底花费了纳税人多少钱却没有个说法。

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Larry Maguire强调，加拿大联邦议会和加拿大纳税人有权知道，通过非法越境手段涌入加拿大的难民申请者到底给加拿大带来了什么样的财政负担。

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2017年共有2万7千名难民申请者从美国北上非法越境进入加拿大，其中绝大多数进入了魁北克省和马尼托巴省境内。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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