加拿大151岁，让咱们看看以前的老照片

2018 年 7 月1日，加拿大年满 151 岁。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 1867 年的 7 月1 日，加拿大联邦建立，当时只有 4 个省份，人口 346 万人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 151 年后，加拿大长大了，拥有 10 个省和 3 个地区，人口 3706 万人，领土面积世界第二，人口总数在世界排名第 38。