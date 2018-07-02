加拿大151岁，让咱们看看以前的老照片

|2018 年 7 月1日，加拿大年满 151 岁。
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1867 年的 7 月1 日，加拿大联邦建立，当时只有 4 个省份，人口 346 万人。
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151 年后，加拿大长大了，拥有 10 个省和 3 个地区，人口 3706 万人，领土面积世界第二，人口总数在世界排名第 38。
加拿大小档案
- 在加拿大，人口超过 1 百万的城市只有 6 个 （从多到少排列）：多伦多、蒙特利尔、温哥华、卡尔加里、埃德蒙顿和渥太华。
- “横贯加拿大高速公路”（The Trans-Canada Highway）是世界上最长的高速公路之一，全长 7,821 公里。
- 加拿大有 6 个时区。
- 加拿大阳光最充足的 3 个城市：卡尔加里（每年 2,396 小时）、温尼伯（2,353 小时）和埃德蒙顿（2,345 小时）。
- 在加拿大，目前的家庭平均人口为 2.6 人；1867 年的时候，加拿大平均每个家庭有 12 口人。
- 加拿大人的平均年龄为 41 岁。阿尔伯达省的人最年轻，平均年龄 36.7 岁，纽芬兰和拉布拉多省的人最 “老”：人均 45.7 岁。
- 加拿大人的平均寿命为 82.2 岁，在世界 183 个国家中排名第 12 位。世界上人口寿命最长的国家是日本，人均寿命 83.7 岁。
下面是加拿大的一些老照片：
- 1863 – 1867 年： BC 省 Fraser Canyon 的一个定居点 (Library and Archives Canada)
2. 1868 年： 多伦多的 King Street (Library and Archives Canada)
3. 1865 – 1870 年： 渥太华市 Rideau Street 和 Sussex Drive 的交接口 . (Library and Archives Canada)
4. 1864 年 9月1日： 上加拿大和下加拿大的议员汇集爱德华王子岛 （PEI）的 Charlottetown 市 (Library and Archives Canada)
5. 1890 年： 位于马尼托巴省的一个土著人村落. (Library and Archives Canada)
6. 1927年：加拿大议会大厦在渥太华建成 (Library and Archives Canada)
（RCI with CBC）
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