特鲁多祝贺奥夫拉多尔当选墨西哥总统

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）发表声明，祝贺安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 （Andres Manuel Lopez Obrador）在墨西哥总统大选中获胜。

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特鲁多在声明中强调了加拿大与墨西哥的密切关系和贸易关系，以及目前重新谈判北美自由贸易协定的努力。

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特鲁多说，加拿大和墨西哥是亲密的朋友和长期的合作伙伴。我们有共同的目标，紧密的民间关系，以及互惠互利的贸易关系。

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美国总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump）也祝贺奥夫拉多尔当选墨西哥总统，特朗普已经表示，他打算在美国中期选举之后再签署新的北美自由贸易协定。

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在墨西哥大选后，奥夫拉多尔表示，他支持北美自由贸易协定重谈达成新的协议，并表示将让自己的专家团队加入谈判。

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(RCI with CBC)

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