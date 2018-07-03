卡尔加里是否竟办冬奥会仍是问号

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已经在1988年举办过冬季奥林匹克运动会的加拿大西部城市卡尔加里，几个月前似乎已经蓄势待发准备竞办2026年的冬奥会，但现在天平似乎又开始回摆，国际和国内的因素给卡尔加里是否参加竞办冬奥会带来了新变数。

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民众失去热情

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据加拿大广播公司报道，加拿大国内的因素是支持竟办2026冬奥会的卡尔加里民众的数量明显下降。民意测验显示现在只有一半的卡尔加里市民支持主办冬奥会，比几个月前下降了7个百分点。

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卡尔加里反对再次主办冬奥会的民间组织指出，市民们担心的主要是主办费用过高的问题。加拿大联邦政府和阿尔伯塔省政府会在今年秋天明确能为卡尔加里主办冬奥会提供多少资金。

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卡尔加里2026年冬奥会竟办筹委会的测算是，主办2026年冬奥会要花费46亿加元的经费，其中只有一半可以被主办冬奥会的收入所抵消。

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耗费太高

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但已经有批评人士认为这个主办预算被明显低估，因为2010年加拿大温哥华和维斯勒联手主办的冬奥会花费了77亿加元。

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卡尔加里主办2026年奥运会的费用相对较低的一个因素是因为有1988年冬奥会留下的一些冬季比赛设施可以利用。

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国际方面的因素是愿意主办冬奥会的国际城市不但数量少、而且热情不高。

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冬奥会缺乏吸引力？

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2022年冬季奥林匹克运动会只有两个城市参加了竟办，中国的北京和哈萨克斯坦的阿拉木图；结果是北京没有悬念的拿走了主办权。

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国际奥委会星期一公布的合同显示，今后主办冬季奥运会的城市可以从国际奥委会得到5亿美元的赞助，主办夏季奥运会的城市可以得到10亿美元的国际奥委会赞助经费；这一赞助措施的目的是缓解奥运会主办城市越来越沉重的主办奥运会的财政负担。

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现在主办奥运会所需的经费与二、三十年前相比相差巨大，其中增长最快的是防范恐怖袭击的保安经费；这么沉重的财务负担已经让不少想竟办奥运会的城市感到心有余而力不足。

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目前在考虑是否参加竟办2026冬奥会的城市有瑞典的斯德哥尔摩、日本的札幌、加拿大的卡尔加里、土耳其的艾尔祖鲁姆、奥地利的格拉茨和想要联合竟办的意大利几个城市。

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卡尔加里还有六个月的时间考虑是否参加竟办2026年冬季奥林匹克运动会，竟办城市的报名截止日期是2019年1月。国际奥委会将在明年9月份公布2026年冬奥会的主办城市。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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