Jonathan Utz/AFP/Getty Images

卡尔加里是否竟办冬奥会仍是问号

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 3 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

已经在1988年举办过冬季奥林匹克运动会的加拿大西部城市卡尔加里，几个月前似乎已经蓄势待发准备竞办2026年的冬奥会，但现在天平似乎又开始回摆，国际和国内的因素给卡尔加里是否参加竞办冬奥会带来了新变数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民众失去热情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，加拿大国内的因素是支持竟办2026冬奥会的卡尔加里民众的数量明显下降。民意测验显示现在只有一半的卡尔加里市民支持主办冬奥会，比几个月前下降了7个百分点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里反对再次主办冬奥会的民间组织指出，市民们担心的主要是主办费用过高的问题。加拿大联邦政府和阿尔伯塔省政府会在今年秋天明确能为卡尔加里主办冬奥会提供多少资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里2026年冬奥会竟办筹委会的测算是，主办2026年冬奥会要花费46亿加元的经费，其中只有一半可以被主办冬奥会的收入所抵消。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

耗费太高

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但已经有批评人士认为这个主办预算被明显低估，因为2010年加拿大温哥华和维斯勒联手主办的冬奥会花费了77亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里主办2026年奥运会的费用相对较低的一个因素是因为有1988年冬奥会留下的一些冬季比赛设施可以利用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际方面的因素是愿意主办冬奥会的国际城市不但数量少、而且热情不高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Paul Chiasson/The Canadian Press

冬奥会缺乏吸引力？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2022年冬季奥林匹克运动会只有两个城市参加了竟办，中国的北京和哈萨克斯坦的阿拉木图；结果是北京没有悬念的拿走了主办权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际奥委会星期一公布的合同显示，今后主办冬季奥运会的城市可以从国际奥委会得到5亿美元的赞助，主办夏季奥运会的城市可以得到10亿美元的国际奥委会赞助经费；这一赞助措施的目的是缓解奥运会主办城市越来越沉重的主办奥运会的财政负担。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在主办奥运会所需的经费与二、三十年前相比相差巨大，其中增长最快的是防范恐怖袭击的保安经费；这么沉重的财务负担已经让不少想竟办奥运会的城市感到心有余而力不足。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前在考虑是否参加竟办2026冬奥会的城市有瑞典的斯德哥尔摩、日本的札幌、加拿大的卡尔加里、土耳其的艾尔祖鲁姆、奥地利的格拉茨和想要联合竟办的意大利几个城市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里还有六个月的时间考虑是否参加竟办2026年冬季奥林匹克运动会，竟办城市的报名截止日期是2019年1月。国际奥委会将在明年9月份公布2026年冬奥会的主办城市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Extrémisme violent : les jeunes sont-ils une menace ou un atout?

RCI | English

Cyberbullying: prevention and help from Red Cross

RCI | Español

López Obrador, Trudeau y el futuro incierto del TLCAN

مشرّد يفترش الرصيف في تورونتو/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّةالعربية | RCI

تورونتو: رعاية المشرّدين في المراحل الأخيرة من حياتهم

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大