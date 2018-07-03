加拿大移民顾问管理委员会被控违法乱纪

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许多成为加拿大新移民的人都花钱用过移民律师或者是移民顾问的服务，有的服务质量不错，但有的服务却让人感到被黑的感觉。

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据加拿大广播公司报道，加拿大移民顾问管理委员会Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)受到来自一些移民顾问的司法指控，指控的内容包括欺诈、伪造文件和违反人权。

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很长时间来就公开站出来抨击加拿大移民顾问管理委员会的移民顾问Muhammad Watto向安大略省高级法院提交的文件要求法庭下令对ICCRC进行调查。

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今年54岁的Muhammad Watto说他做移民顾问12年期间，耳闻目睹过不少加拿大移民顾问管理委员会在处理公众抱怨和在基金管理方面弄虚作假的问题。

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加拿大移民顾问管理委员会否认了Muhammad Watto的上述指控，并反唇相讥Muhammad Watto本身正受到移民顾问管理委员会的纪律调查。

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加拿大移民顾问管理委员会成立于2011年，由14位董事会成员负责管理监督4千名移民顾问。

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RCI with Laura Lynch · CBC News

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