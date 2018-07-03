墨西哥大选给NAFTA谈判雪上加霜

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墨西哥星期日选出了左翼人士Lopez Obrador出任下一任墨西哥总统，虽然他要在12月份才接任总统，但他的当选已经给面临停滞状态的修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判带来了新的负面因素。

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现在加拿大、美国和墨西哥这三个北美大陆自由贸易协议的签字国中已经有两个国家的领导人表示NAFTA协议弊大于利，只剩下加拿大还在苦苦支撑着要尽量维护现有的自由贸易协议。

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墨西哥当选总统Lopez Obrador虽然表示他支持通过谈判达成修改NAFTA的协议，但表示要派出自己的谈判小组加入现有的墨西哥NAFTA谈判代表团。

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加拿大外长弗里兰德在墨西哥大选前曾经表示，希望在墨西哥大选后利用夏天的时间加速修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判进程，但美国总统特朗普给加拿大泼了冷水。特朗普表示，修改NAFTA的谈判应该暂停、直到秋季美国国会中期选举结束后再说。

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如果美国中期选举的结果是共和党失去对美国国会众参两院的控制，则修改NAFTA谈判成功的希望就会更加渺茫。

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RCI with Teresa Wright · The Canadian Press、CBC News

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