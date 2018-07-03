(Jose Luis Magana/Associated Press)

美加贸易战开打，加拿大前总理哈珀前往白宫

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 3 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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这个星期一（7月2日），有媒体发现加拿大前总理斯蒂芬·哈珀 （Stephen Harper）从美国白宫的西翼离开，但外界并不清楚他这次访问的目的。

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会晤特朗普的两名顶级顾问

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据不愿透露姓名的多位消息人士透露，哈珀预计在这次访问中将与美国国家经济委员会 （National Economic Council ）的主任拉里·库德洛（Larry Kudlow）以及美国总统特朗普的国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）进行会晤。

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美联社的一名摄影记者拍下了加拿大前总理哈珀离开白宫时的照片，但哈珀的团队和美国政府都没有对加拿大广播公司发表评论的请求作出回应。

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加拿大前总理哈珀离开白宫 (Alex Brandon/Associated Press)

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星期一，哈珀发推特说，他期待着与美国的商界和政府领导人会面， “讨论塑造我们未来的力量”。

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有消息人士上周告诉加拿大广播公司 CBC 新闻，是哈珀主动与美国的上述两位官员接触，要求进行会谈的。

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消息人士称，约翰·博尔顿后来打电话给加拿大驻华盛顿大使馆，要求对这一会晤做一些安排，结果让加拿大驻美大使馆的官员感到措手不及，因为他们事先并不知道哈珀要来访问。

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今年出任国际民主联盟主席

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加拿大前总理哈珀近来相当活跃。

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今年 2 月，他被推选为国际民主联盟的主席 （International Democrat  Union），这是一个保守派和中右翼政党的联盟，在 35 年前建立，创建人中包括英国前首相玛格丽特·撒切尔，美国前总统老布什等人。

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另外，哈珀还是 “以色列之友动议” （Friends of Israel Initiative）的创始人之一。

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哈珀这次前往白宫，正值美国和加拿大之间的贸易战开打之际。

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尽管哈珀曾经批评现执政的自由党政府在一些贸易问题上的做法，但他为北美自由贸易协定进行了辩护。

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上个月，哈珀在接受福克斯新闻 Fox News  的采访时说，我能理解为什么美国总统特朗普，为什么美国人觉得他们需要获得更好的贸易关系，[但] 他们针对的目标是错误的。

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 (Jonathan Ernst/Reuters)

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加拿大在 NAFTA问题上 “团结一致”

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德 （ Chrystia Freeland）表示，她认为哈珀对福克斯新闻发表的评论对加拿大是有帮助的。

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她说，在整个北美自由贸易协定谈判期间，加拿大人表现出了令人难以置信的统一立场。

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上个月美国对加拿大的钢铝产品征收高关税。

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作为回应，加拿大宣布了超过 250 种商品的关税 ”报复“ 清单，从 7月1日起，对从威士忌到番茄酱的许多美国商品征收总价值达 166 亿加元的新关税。

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 (Andrey Rudakov/Bloomberg)

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白宫的新闻秘书萨拉·桑德斯 （Sarah Sanders ）周一表示，“多年来，我们对加拿大一直非常友好，他们利用了这一点，特别是利用了我们的农民。”

她说，“对美国的关税升级无助于加拿大，只会伤害美国的工作者，我们的总统正在努力修复一个破碎的系统，他将继续推动这一点。”

美国总统特朗普已经暗示，他将等到美国的中期选举之后再签署北美自由贸易协定的新协议。

（RCI with Catharine Tunney /CBC）

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