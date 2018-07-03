加拿大人的17项发明（三）：道路标线，篮球，胰岛素……

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9.道路标线

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现在的人已经无法想象在没有标线的路上开车。但是在1930年以前全世界都这么开。如果对面来车心不在焉地跑到路中间来了，你就只能一面往边上躲一面狂按喇叭（或者猛摇铃）。

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1930年，安大略省交通部的工程师米勒（John D. Millar）在该省和魁北克省交界地带的公路上用白漆画下了全世界第一条道路标线。这种方法被证明简单而有效，在三年内在北美各地流行开来。后来人们又逐渐加上了双线、虚线、黄线、箭头等，向开车人展示出不同的信息。

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米勒的生平和生卒年已不可考，但是他这个简单的创意对规范交通、减少车祸起到了极大的作用。

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10.篮球

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如果你去查维基百科，它会告诉你篮球最早是由美国马萨诸塞州一个青年会学校的体育老师奈史密斯（James Naismith）发明的。这没有错。不过，奈史密斯是加拿大人。他1861年出生在安大略省阿尔蒙特市，毕业于麦吉尔大学。

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加拿大文化部关于奈史密斯的短视频：

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奈史密斯在为他的学生寻找冬季室内运动时想起了一种加拿大小孩玩的把球投进桃子筐的游戏。他成立的第一支篮球队投篮真的是用筐子，以至于每次有人投中都得搬梯子取球。后来虽然以网代筐，但篮球的名字，以及奈史密斯制定的大部分比赛规则却留了下来。

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11.胰岛素

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1921年，多伦多医生班廷（Frederick Banting）发现了胰岛素。他随后与当时在多伦多大学任教的苏格兰生理学家麦克劳德（John Macleod）等人合作，成功地提取胰岛素并用于临床治疗。两人因此获得1923年的诺比尔生理学与医学奖。他们和研究小组的另外两名成员贝斯特（Charles Best）和克里普（Bertram Collip）分享了奖金。

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他们获得了胰岛素提取的专利权，却以区区1加元的价格把它卖给了多伦多大学。班廷曾说：“胰岛素不属于我，它属于世界。”

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冰球守门员的面罩

尽管加拿大人和北欧人总为是谁发明了冰球争吵不休。但是第一个戴着面罩比赛的守门员是加拿大人，这是无可争议的。

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过去冰球守门员被高速飞来的球击中面部是经常发生的事。在1959年11月1日晚上的一场比赛中，蒙特利尔市加拿大人队的守门员普兰特（Jacques Plante）在又一次被球砸得血流满面后终于忍无可忍。他告诉教练，如果不让他戴面罩他就不打了。那晚无人替他，教练只好同意。

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普兰特不顾教练的反对和观众及对手的嘲笑，在此后的比赛中一直坚持戴着面罩上场。冰球界是个崇尚硬汉的地方。如果这样做的是个平庸的球员，面罩被接受或许没有这么顺利。但是普兰特是个传奇性的守门员。他在首次戴面罩亮相后和队友们连赢十八场比赛，让笑话他的人最后无话可说。

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普兰特和队友们赢过六次斯坦利杯，个人六次获得颁给年度最佳守门员的维吉纳杯。他直到1975年才退役。如果没有面罩的保护，他或许坚持不了这么多年。

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13.幼儿食品Pablum

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1930年，多伦多病童医院的蒂斯代尔（Frederick Tisdall）和德雷克（Theodore Drake）等五位医生和营养学家合作研制了幼儿辅食Pablum。它的原料包括小麦粉，燕麦粉，玉米面粉，骨粉和紫花苜蓿叶粉，富含矿物质和维他命。

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当时正值大萧条。儿童营养不良即使在工业发达国家也相当严重。Pablum因此被视为营养学界的突破性成就。它所含的维他命D对预防儿童软骨病起到了很大的作用。

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给幼儿补充营养并不新鲜，但是能让娇嫩的肠胃消化这些营养而不产生任何副作用（腹泻，便秘或过敏）才是最大的考验。Pablum不仅做到了这一点，而且很方便，因此问世后大获成功。

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Pablum品牌在2005年被Heinz公司买下。

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（RCI with CBC，Tracey Lindeman）

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