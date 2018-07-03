收入的88%用于买房：温哥华居民的住房支付能力跌至“危机水平”

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今年第一季度，温哥华的购房成本创了历史最高纪录。其原因一是房价重新开始上涨，二是利息率升高。处于两面夹击中的当地购房者，需要拿出家庭收入的将近88%才能负担买房带来的一应开销。

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加拿大皇家银行星期二（7月3日）公布的报告说，这个比例意味着温哥华的购房成本达到有史以来最高。

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紧随其后的是多伦多，购房成本占到家庭收入的74%。加拿大全国的平均水平是48%。另外两个大城市，蒙特利尔和卡尔加里均在44%以下。

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报告说，由于温哥华房价在过去三个季度中上涨，利息率升高对此地的影响也超过其他地区。温哥华人的住房支付能力在获得短暂的喘息时间后再度急剧下降。

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加拿大银行自去年七月以来已经三次提高基准利率，并且有可能在下周三的政策会议上再度提高。

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根据大温房地产局的统计数据，今年五月份，当地的综合基准房价已达到1百万零9万4千加元，比去年同期上升11.5%。销售量则比去年同期下降了35%。

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（RCI with CBC News，Rajeshni Naidu-Ghelani ，CP）

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