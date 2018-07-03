安大略新省长上任第一把火：终止碳排放控制与交易项目

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

上周五刚刚宣誓就职的安大略新省长道格.福特（Doug Ford）星期二（7月3日）宣布正式终止该省的碳排放控制与交易项目。这是他的竞选承诺之一。福特在一份公告中说，取消该项目是第一步，他的目标是把安省汽油价格每公升降低0.1加元，并减少省民在其他能源方面的支出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

碳排放控制与交易项目是在限定排放总额的同时给予企业一定的灵活性，允许它们买卖自己的排放额度，即超标的可以花钱购买别人的额度，因减排有效而没有用完自己额度的企业可以转卖。该项目产生的收益则用来投入资助家庭减排的项目，例如改造住宅，或改开电动车等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

资助房屋改建的“绿色安大略基金”已经确定将被废止。福特的公告说，省政府将在逐个审核后逐渐中止其他类似项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省的碳排放控制与交易项目是从2017年1月开始实施的。已经有许多公司在其中投入资金。目前还不知道福特政府将如何处理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府计划对没有推出减排项目的省份和地区实行全国统一的碳排放税。福特取消前任政府的碳排放控制与交易项目，意味着联邦政府将向安大略省收排放税。但福特一直反对联邦排放税，说这只是政府敛钱的手段，而且对保护环境于事无补。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, John Rieti, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada