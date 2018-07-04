墨西哥智库：加拿大对特朗普不应温顺

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加拿大特鲁多自由党政府对待易怒多变的美国总统特朗普的策略是有理有节，不与特朗普正面争执以避免冲突加剧；但墨西哥前众议院议员、墨西哥非政府智库Mexican Council on Foreign Relations创始人之一的Agustin Barrios Gomez 在接受加拿大广播公司英语电视台采访时表示，面对特朗普这样的美国总统，靠打友情牌已经行不通了。

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Agustin Barrios Gomez 认为，现在首先要搞清楚自己国家的利益底线在哪里。比如，特朗普口口声声讲美国的国家安全，而没有南边墨西哥和北边加拿大的合作，美国在国家安全方面的很多目标就无法实现。

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Agustin Barrios Gomez 指出，面对美国这样的超级大国，加拿大和墨西哥应该携手合作以保护双方的共同利益，而不能让美国总统特朗普用分而治之的办法各个击破。比如，特朗普要用美国与加拿大和美国与墨西哥分别签署双边自由贸易协议的办法取代目前加、美、墨三国的自由贸易协议NAFTA，加拿大和墨西哥对此就必须携手抵制。

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RCI with Peter Zimonjic, Catherine Cullen · CBC News

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