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加拿大少年郎获三项国际摄影大奖

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 4 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大温哥华17岁大男孩Liron Gertsman开创了北美奥杜邦摄影大赛获奖的先例，一个人囊括年轻人组所有三项大奖。

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长尾小鹦鹉飞落地面啄食粘土的照片让Liron Gertsman赢得了奥杜邦国际摄影大赛年轻人组的大奖 / Liron Gertsman/Audubon Photography Awards

评委会是在不知道作者是谁的情况下对参赛摄影作品进行评选的，结果是评委会把奥杜邦年轻人组摄影大奖和两项荣誉奖全都授予了加拿大的Liron Gertsman。

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这在奥杜邦摄影大奖赛历史上是从来没有过的事情，以至于Liron Gertsman在刚听到结果时以为是搞错了；在搞清楚评奖结果没有错之后，他感到这是不可思议的荣誉。

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这张振翅欲飞的小鸟逆光剪影照片获得荣誉奖 / Liron Gertsman/Audubon Photography Awards

奥杜邦摄影大奖赛的参赛者来自加拿大10个省和美国的50个州，今年有超过8千个摄影作品参加4个项目的比赛。

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Liron Gertsman的获奖摄影作品是他在厄瓜多尔的Yasuní国家公园拍摄的。为拍摄这些摄影作品，他换乘三次飞机、一次坐船、一次乘独木舟、更不要说在热带雨林里爬山涉水了。

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Liron Gertsman这次厄瓜多尔热带雨林之行想拍摄的是长尾小鹦鹉，这种吃酸性水果的小鹦鹉身上是绿色羽毛、但翅膀尖呈现美丽的蓝色。

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为了抵消酸性水果里的毒素，长尾小鹦鹉需要不时飞落到热带雨林地面吃些营养丰富的粘土。

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Liron Gertsman和他的摄影小组在当地印第安人的帮助下找到了长尾小鹦鹉喜欢的森林粘土地。但在闷热的热带雨林天气里等了两天也没有见到长尾小鹦鹉的影子；不过第三天早上运气来了，几百只小鹦鹉飞落地面啄食粘土。

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Liron Gertsman说当时的场景令人窒息、简直美呆了。

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这张栖息在树桩上秃头鹰的照片获得荣誉奖 / Liron Gertsman/Audubon Photography Awards

成群的长尾小鹦鹉飞落地面啄食粘土的照片让Liron Gertsman赢得了奥杜邦国际摄影大赛年轻人组的大奖。他的一张振翅欲飞的小鸟逆光剪影照片和一只栖息在树桩上秃头鹰的照片为他赢得了奥杜邦摄影大赛年轻人组的荣誉奖。

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Liron Gertsman 6岁时从父母那里得到一个傻瓜相机，他拿着傻瓜相机在居住小区附近到处拍照，后来发现鸟类是他最喜欢的拍摄对象。

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直到几年前Liron Gertsman才在已经有国际声誉的不列颠哥伦比亚省两位年轻摄影师的帮助下买下自己第一个比较专业的数码相机。

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Liron Gertsman已经在美国、中美洲和中东地区进行过摄影采风旅行。这个星期他正在前往美国的阿拉斯加拍摄以白令海峡为题材的照片。今年夏天他还要在自己的家乡不列颠哥伦比亚省进行摄影采风旅行。

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Liron Gertsman说他要拍摄出大自然震慑人心的美，以引发人们热爱大自然、保护大自然的激情。

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