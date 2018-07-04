北约峰会可能要开成另一个G7

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将在7月11日到12日在布鲁塞尔举行的北约盟国峰会有可能又会是一个分裂的峰会，就像不久前在加拿大结束的G7峰会一样。

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G7峰会分裂的原因是在贸易问题上与美国谈不拢，而在北约峰会上会导致分裂的是北约大部分成员国国防支出低于2%的问题。

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北约成员国在2014年同意每年的国防经费不低于本国GDP2%的目标。

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美国总统特朗普已经给包括加拿大在内的几个国防经费显著低于2%的北约主要成员国的领导人发出信件，要求兑现承诺。

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在6月19日给加拿大总理特鲁多的信中特朗普指出，美国政府和国会对加拿大等北约成员国没有兑现增加国防开支的承诺感到越来越失望、也越来越难以容忍。

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美国每年花在国防开支方面的经费占GDP的3.57%，目前只有4个北约成员国的国防开支达到2%的目标水平。

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加拿大在2017年的国防开支是本国GDP的1.29%。特鲁多的自由党联邦政府承诺在今后十年内把国防开支增加70%。

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美国总统特朗普表示，如果北约成员国都只想搭顺风车而不承担自己的义务，则美国可能会退出北约。

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北约秘书长Stoltenberg在其年度报告中强调指出北约成员国已经开始明显增加国防开支，在过去三年中加拿大和一些欧洲北约成员国已经增加了460亿美元的国防经费；今年会有另外4个北约成员国达到年度国防开支2%GDP的目标；到2024年大多数北约成员国的国防开支会达标。

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RCI with Teresa Wright · The Canadian Press、CBC News

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