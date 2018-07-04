罕见高温：加拿大魁北克省至少有16 人丧生

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在加拿大的魁北克省，自从上星期五以来，全省已经至少有 16 人死于与罕见高温有关的原因，而在蒙特利尔地区，死亡人数上升至 11 人。

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星期三（7月4日），蒙特利尔市公共卫生部门 Santé Montréal 的负责人大卫·凯瑟（David Kaiser）医生接受了加拿大广播公司的采访，他说，蒙特利尔的死者是健康上已经有问题，而且家里没有空调的人。

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他说，这些人并不是死于中暑，他们已经有病，在家里非常热的情况下，身体承受不了，从而导致死亡。

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(CBC)

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市政走访有需要家庭

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凯瑟同时表示，市政府的工作人员正在挨家挨户地探访那些身体不好、家庭居住条件差的市民，了解他们是否需要医疗护理，或者是否需要去有空调的避难所暂时居住。

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蒙特利尔市长瓦莱莉·普朗特（Valérie Plante）星期二举行新闻发布会时说，市政府已经签别出大约 5千个家庭在高温下需要协助，到目前为止，市政工作人员已经走访了其中的1300个家庭。

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救护车忙不过来

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蒙特利尔卫生应急机构 Urgences-Santé 表示，自从罕见高温开始以来，大约每天都接到1,200多个电话，比通常最忙的日子还要多 30%。

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(Radio-Canada)

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在周三早上发表的一份声明中，Urgences-Santé 要求人们如果仅仅是因为太热而感到不适，不要马上拨打 911，人们应该首先寻求朋友和家人的帮助，或先致电 811，获取有关健康问题的常识，911 是为了救护那些有生命危险的人。

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该机构的总裁尼科拉·武利瑟（Nicola D’Ulisse）表示，Urgences-Santé 已经达到了 “ 服务能力的极限”，我们现在需要市民的大力合作，才能保证提供优质服务。

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蒙特利尔市政府宣布采取一系列措施，包括延长公共游泳池的开放时间，并呼吁人们去公立图书馆、大型购物中心等有空调的场所。

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高温破纪录

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(Eva Hambach/AFP/Getty Images)

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加拿大环境部的气象学家亚历山大·帕航（Alexandre Parent）表示，这个星期一（7月2日），蒙特利尔市中心的最高气温达到 36.6 摄氏度，打破了 1931 年的纪录。

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1931 年夏天，蒙特利尔市在麦吉尔大学采集到了 36.1 摄氏度的气温记录，一直维持至今。

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帕航还说，不仅仅蒙特利尔，魁北克全省许多地区的气温都破了纪录。

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他说，尤其是这一高温持续了 7 天，加上高湿度，非常少有。

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他建议人们一定要多喝水，尤其是老人和孩子要多喝水，因为老人和孩子对高温的承受力更低。

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周五气温下降

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加拿大环境部说，魁北克南部地区的炎热潮湿将持续到本周四，周五将出现好转，届时气温将降到 25 摄氏度。

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星期三 （7月4日），最高气温预计将达到 34 摄氏度，而且紫外线指数非常高。

加拿大环境部警告说，星期四的情况会更加糟糕，大蒙特利尔地区的高温加上湿度，实际气温将达到相当于 43 摄氏度。

（RCI with CBC）

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