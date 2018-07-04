一些加拿大政要抵制美国大使举办的美国国庆日晚会

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每年7月4日美国国庆日，美国驻加拿大大使都要在其官邸举行盛大晚会，有几年的宾客超过四千人，是渥太华政界最重要的社交活动之一。今年的晚会只邀请了一千多人，而有些受到邀请的人因最近的加美贸易冲突和特朗普对加拿大的态度决定不出席，这将使今天晚上的晚会缩水更多。

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决定抵制美国国庆日晚会的人包括渥太华市长沃森（Jim Watson），联邦新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）和安大略省自由党临时领袖弗雷泽（John Fraser）。

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弗雷泽说，他祝自己的所有美国朋友国庆日快乐，但是鉴于“目前的政治气候”，他认为去美国大使官邸参加晚会是不合适的，因此礼貌地拒绝了。安省自由党的一位发言人补充说，弗雷泽本来就不喜欢这种热闹场合。

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但是渥太华市长沃森是喜欢的。他表示，他今年不去是因为他对“我们的国家不断受到攻击”感到不快。新民主党领袖辛格则通过发言人表示，他抵制晚会是为了表达对美国环境政策和移民政策的抗议。

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在爱尔兰都柏林，几位爱尔兰议员也决定抵制美国国庆日晚会。

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（RCI with CP，Mia Rabson）

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