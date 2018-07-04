不光是安省魁省，加拿大大西洋沿岸省份也热得不行

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这个星期，加拿大大西洋沿岸省份也遭受热浪袭击，星期三（7月4 日）的气温达到高峰，南部地区的最高温度接近 34°C，加上湿度，实际感觉会超过 40°C。

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加拿大广播公司报道说，高温加上湿度，许多地区的气温达到相当于 35 到 43 摄氏度。

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加拿大环境部已经对新不伦瑞克省全省，以及新斯科舍省大部分地区（布雷顿角除外）发布了高温警告，警告人们高气温和湿度有可能导致中暑或出现疲劳等不适。

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这种令人窒息的热量会对健康产生不良影响，特别是对于幼儿、孕妇、老年人、慢性病患者以及从事户外体育活动的人。

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在这次热浪袭击中，纽芬兰和拉布拉多省、爱德华王子岛省得以 “幸免于热” 。

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（RCI with Radio Canada）

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