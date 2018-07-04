加拿大人的17项发明（四）：无线电通讯，电动轮椅，Java ……

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14．Java编程语言

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90年代初期，在加州工作的加拿大软件专家高斯林（James Gosling）与同事合作开发了Java编程语言。1995年，他所在的Sun Microsystems公司正式推出Java 1.0。Java至今仍是应用最广泛的编程语言之一。

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高斯林出生在阿尔伯塔省，毕业于卡尔加里大学。虽然对公众来说，他的名气没有另一位同名加拿大人、被中国影迷称为“高司令”的好莱坞影星那么大，但是他在业界广受尊重，被称为“Java之父”。他在2007年获得加拿大勋章。

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15.电动轮椅

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全世界第一把电动轮椅是由加拿大科学家克莱因（George Klein）设计制造的。他当时在加拿大国家研究委员会工作，是加拿大最杰出的发明家之一。

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他一生的许多发明都和军队有关，电动轮椅也不例外。当时二战结束不久。在从欧洲战场归来的54000多名加拿大伤员中有许多人重伤致残。克莱因的电动轮椅最初就是为四肢瘫痪的退役军人设计的，但是问世后受惠的远远不止伤残军人。它被认为是加拿大科技、工程和发明史上最重要的产品之一。

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16.无线电传输

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1900年，加拿大发明家费森登（Reginald Aubrey Fessenden，即范信达）首次通过调幅广播远距离播出节目。六年后，他成功地让无线电波跨越了大西洋，有史以来第一次完成了从波士顿到苏格兰的双向无线电传输。

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费森登1866年 出生在魁北克省的一个牧师家庭。一战期间，他作为平民义务参战，被派到英国伦敦。在那里，他发明了检测敌军炮兵和潜艇的装置。他一生获得数百项发明专利，但最重要的贡献还是在无线电传输领域。

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香港九龙塘有一条以他的名字命名的街道“范信达道”。

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17．防熊孩子的药瓶

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在“儿童安全包装”出现以前，仅在安大略省温莎市一地每年就有上千例儿童因误食药物而中毒的事件。温莎市儿科医生布罗（Henry Brault）参考了当地著名工具制造商海奇维克（Peter Hedgewick）的设计，发明了防熊孩子的安全药瓶。1967年。这种药瓶在温莎市投入使用。自那以后，该市儿童中毒事件减少了91%。

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1974年，儿童安全药瓶在安大略全省推广，加拿大其他省份也陆续制定了使用儿童安全药瓶的强制性规定。

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布罗医生在温莎行医四十余年，1983年去世，享年74岁。为了纪念他，温莎慈恩医院的儿科中心以他的名字命名。

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（RCI with CBC, Tracey Lindeman）

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