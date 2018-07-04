只有黑人才有资格唱黑奴歌？蒙特利尔国际爵士音乐节取消音乐剧《SLĀV》

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由加拿大著名编导和剧作家勒帕日（Robert Lepage）执导的音乐剧《SLĀV》在今年的蒙特利尔国际爵士音乐节首演。由于它取材于非洲黑奴民谣，而创作团队和大多数演员是白人，因此引起了本地黑人社区的强烈抗议。他们指责创作者和爵士音乐节主办方进行“文化掠夺”，用黑人的痛苦来赚钱，要求取消演出。

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一开始音乐节主办者并没有太在意。他们发表了一个声明，泛泛解释说，蒙特利尔国际爵士音乐节一向是一个不分种族肤色的爱的大家庭。《SLĀV》在抗议声中完成了预演和首演，随后因主唱和主创伯尼法西（Betty Bonifassi）扭伤脚踝暂停。

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但是一个星期来，抗议风潮迅速扩大，一些外地的黑人艺术家和歌手也加入进来。加州黑人歌手Moses Sumney取消了他原定于周二晚上（7月3日）在蒙特利尔爵士音乐节举行的演唱会。有1500多人在一封要求取消演出的请愿书上签了名。

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星期三（7月4日），也就是在首演举行一周后，音乐节主办者改变了立场，宣布取消演出，并向受到伤害的人表示道歉。勒帕日表示将在周末之前发表评论。

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伯尼法西在此前的一次采访中曾表示，她希望通过这部音乐剧向黑奴表达敬意。

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（RCI avec Radio-Canada）

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