年轻人就业前景光明：加拿大和美国都急需人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

尽管加拿大和美国贸易战开打，NAFTA 重谈前景不明，但专家们认为，美国和加拿大未来的就业前景仍然强劲，加美两国都急需劳动力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在顶级银行经济学家范围内进行的一个最新调查显示，美国的失业率将继续维持在 3.8%，这是自 2000 年 4 月以来的最低水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大，6 月份的失业率数据预计也将逗留在 5.8% 的低水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局劳动力市场的专家 Martha Patterson 表示，不管银行经济学家们对加美失业率作出的上述估测是否精准，但我们可以非常肯定地预测，就业前景从来没这么好过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着谈到年轻人的就业问题，她说，长期来，年轻人的失业率一直是总体人口失业率的两倍，这在其他发达经济体也是一样。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，好消息是，随着整体失业率下降，年轻人的失业率也将随之下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们表示，年轻人需要为就业多掌握知识，雇主也需要加强对年轻人的职业培训。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada