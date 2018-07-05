魁北克省因高温死亡人数已升到 21 人

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星期四（7月5日），加拿大环境部对魁北克省南部地区发布雾霾和持续高温警告，蒙特利尔地区的气温加上湿度，今年的实际气温在 40 到 45 摄氏度之间。

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与此同时，魁省因高温死亡的人数在继续上升，截至到星期四清晨，魁北克省已经有 21人死亡，其中 12 名死者在大蒙特利尔地区。

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卫生部门的官员估计，死亡人数还会继续上升。

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魁北克省的这股热浪已经持续了将近一周，加拿大环境部表示，受热浪影响最严重的地区包括蒙特利尔岛，Châteauguay / La Prairie，Laval，Longueuil 和 Varennes。

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加拿大环境部还表示，上述这几个地区，星期四将有严重雾霾，空气质量下降，有哮喘和呼吸系统疾病以及心脏病的人需要格外小心。

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（RCI with CBC）

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