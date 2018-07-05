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多伦多枪击案大增，市长求助联邦政府

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 5 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大多伦多市最近几天内发生多起枪击案，市长庄德利 （ John Tory ）在周三（7月4日）与联邦政府公共安全部长拉尔夫·古德尔 （Ralph Goodale）进行紧急通话，讨论怎样解决急剧上升的枪支暴力问题。

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联邦将尽力协助多伦多

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加拿大公安部长办公室的发言人斯科特·巴德斯利 （Scott Bardsley）表示，星期三公安部长与多伦多市长谈到了如何联手加强打击枪支犯罪。

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他说，如果人们走在街上感到不安全，害怕自己遭到枪击，这显然是很严重的问题。

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多伦多市长庄德利 （ John Tory ）/Camille Feireisen

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多伦多市长的发言人唐·佩特 （Don Peat）表示，市长和公安部长讨论到了有关 “帮派枪支暴力的各个方面”  以及多伦多和联邦政府如何共同努力来解决这个问题。他在一封电子邮件中证实，公安部长承诺将尽一切力量来帮助多伦多。

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上周五以来11人遭枪击

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近日来，多伦多连续发生枪击案，从上周五 （6月29日）到现在，已经有11人遭到枪击，其中 3人死亡，其他人受伤。

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多伦多警方称，上周五， 在Shuter和George Streets 附近，一名 21岁的开车女子因 “车怒” 从车里拿出一把手枪射击另外一名年轻女子，导致该女子胸部中弹，同时还射伤了一名正好骑自行车路过的69岁男子。

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另外，上星期六晚上，当地的两名说唱歌手 在Queen Street West 和 Spadina Avenue 附近遭到枪击身亡，警方调查人员正在要求公众提供有关线索。

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多伦多市警察局长马克·桑德斯 （Mark Saunders）表示，今年多伦多发生的枪击事件  90 % 与帮派有关。

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Radio-Canada/CBC

今年到目前为止，多伦多市共发生 52 起凶杀案，其中 23 起为枪支导致的死亡事件，相比之下，去年同期，多伦多共有 27 起凶杀案，其中有 16 起为致命的枪击事件。

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申请联邦政府资金

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多伦多市长庄德利一直表示，多伦多是世界上最安全的城市之一，现在，他对枪击事件数量激增表示  “非常担忧”。

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他告诉记者，我们必须集中力量，通过三级政府和警方的共同努力来打击枪支犯罪，这一努力需要多个政府和机构之间的协调合作。

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庄德利同时表示，多伦多市将向联邦政府申请打击犯罪项目的资金。

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加拿大公安部长的发言人巴德斯利说，加拿大政府设有一个 “全国防止犯罪项目” （National Crime Prevention Strategy），这个项目的总资金为 1000 万加元，专门用于协助各城市打击犯罪。

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与此同时，渥太华还在与各省和市政当局制定一个打击  “枪支和团伙” 的项目，预计在 5 年内拨款 3.276 亿加元，之后每年拨款 1 亿加元，用于协助各个社区防止犯罪活动的特定计划，以及加强边境安全。

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Radio-Canada/Marilyn Marceau

多伦多警方称，近来已经进行了一系列突袭行动，打击帮派犯罪，但帮派活动将会继续存在。

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一名警官说，犯罪团伙认为毒品来钱快，一些帮派下去了，又会有新的团伙出来填补“空白”。

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多伦多警察局长桑德斯表示，计划更有针对性地打击多伦多的帮派犯罪。

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