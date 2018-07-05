多伦多警方在连环杀人案犯住处后山找到新证据

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多伦多警方在连环杀手布鲁斯·麦克阿瑟（Bruce McArthur）的住处后山上又挖出人的遗骸，并将继续在哪里搜寻一段时间。

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已经挖出的遗骸已交给验尸官分析。

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麦克阿瑟66岁，是一名园艺师。2013年曾因使用金属管攻击一名男子受到指控，警方要求他远离同性恋村和多伦多市中心。

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此后，多伦多城区不断有成年男士失踪，令社区居民人心惶惶。

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警方经过侦查发现，失踪的几个人都曾收到过麦克阿瑟的网约信息。警方于今年1月逮捕了麦克阿瑟，后来确认有8人被他杀害，都与同性恋有关。

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但直到今年5月，警方只在多伦多地区的花园里找到了7具男子被肢解的尸体，另外一名遇害者马吉德·卡汗（Majeed Kayhan）的尸骨则未找到。

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此案的首席调查员汉克·伊德辛加（Hank Idsinga说，新的发掘是在房屋后面森林覆盖的山沟地区，是警犬部门在5月份先发现可能有人被埋在那里的。目前有20名警方人员在马洛里•魁森特北部一块网球场大小的地区仔细寻找。

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伊德辛加还不能确定遗体是谁，或者是否与麦克阿瑟有关。他说这起案件的调查还会继续下去。

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