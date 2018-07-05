寄养家庭女孩受到侵犯，儿童保护机构负责人被控犯有疏忽罪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省警方正以不同寻常的措施，指控儿童寄养机构的负责人犯有疏忽罪，因为有10名女孩在寄养家庭受到了性侵犯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方指控的是爱德华王子县儿童救助协会的前执行董事比尔·斯威特（Bill Sweet）。他今年67岁，在5月被指控犯有10项因疏忽导致人身伤害罪，外加10项未能提供生活必需品的罪名。而这些罪名以前通常是针对那些寄养家庭中的儿童监护人员的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯威特早在2012年就离开了儿童救助协会的岗位。但他仍被要求在本月晚些时候出庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一案件正受到儿童保护组织和倡导者的密切关注。玛丽•伯塞尔（Mary Birdsell）律师也担任 “儿童与青少年司法”组织的执行主任，已经为寄养儿童提供法律援助服务20年。她认为此案将对那些参与儿童提供保护的人产生深刻的影响。她说：“以前出现问题时，也曾有儿童援助组织的人被起诉，但对管理人员提起刑事指控的情况非常罕见”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这10名遭受性侵犯的寄养儿童现在已经长大，她们也在密切关注此案的进展。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其中一名叫MK的女子是此案的原告之一。2007年15岁时，她和另外两名女孩被送到姓霍尔姆寄养家庭。男家长叫乔，从一开始就对三个女孩说脏话，动手动脚 ，而女家长珍妮特则处处袒护丈夫。寄养家庭本来应该是来自不幸家庭孩子的避难所，可却令这些孩子受到了更多的伤害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

MK还记得，在儿童救助协会常规家访时，珍妮特就告诉她们，你们的养父将不会在场。因为他不懂得怎样与人打交道。她让我们也不要提养父说的那些脏话和动手动脚的事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

MK说：“我记得养父对另一个年轻女孩做的丑事，就向家访的人说了。 她不相信，还问我们是否真的发生了，我们说，是真的，亲眼看见的。结果她只是说不要再这样做，就走了。所以，当后来乔对我也开始不规矩的行为时，我并未觉得有什么不正常。后来她对我的性虐待持续了三年半的时间 ”。

现年已经26岁的MK说，她一直到现在都要经常依赖心理治疗过日子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2011年4月，乔·霍姆斯承认控罪，包括性侵犯、性接触以及涉及到MK和其它4名女孩的儿童色情照片。后来，法庭判处乔四年监禁，珍妮特三年徒刑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时的案件引起社会对寄养儿童境遇的关注，结果又查出还有三个寄养家庭的女孩也受到了性侵犯。爱德华王子县是个小县，寄养儿童数量与其他县相比也要少得多，可却有那么多的寄养儿童受到性侵犯。此事开始引起省政府青少年部的关注并展开了调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

调查结果在2012年公布。报告认为该县的儿童援助组织严重失职。没有认真审查和挑选寄养家庭，也没有严格执行每月到寄养家庭寻访的规定。报告提出的解决方法包括对家访要做记录并保存，严格遵守儿童保护标准等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府还将该县的儿童援助组织并入了该地区的总部。其执行董事马克·卡图什（Mark Kartusch）说，他们对爱德华王子县的寄养工作进行了很大调整。“我们加强了检查和协调。对寄养家庭的评估更加严格。爱德华王子县的事件是非常罕见的。它能发生并达到这种规模，完全超出了常态”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada