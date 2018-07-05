安省退休夫妇搬家到爱德华王子岛，惊叹“岛民”的热心肠

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维姬•伯顿女士和丈夫原来住在安大略省多伦多北面的凯瑟克（Keswick），在退休后搬到了爱德华王子岛南岸的小镇切尔顿。虽然刚到那里一天多，就已深深感受到当地人乐于助人的热心肠。

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维姬与丈夫凯文和他们的小狗温斯顿是自己开车搬家。他们收拾行李，租了搬家卡车，开车1700公里。本来觉得身心疲惫，还要卸车和安顿新家。

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出乎他们意料的是，从他们抵达新家一开始，就得到了街坊邻里的很多帮助。维姬说：“我们的卡车刚停下，我丈夫还没开始卸车，就有一位男士从路边的白色车中走出来跟我们打招呼，他说他叫戴夫，欢迎我们搬到这条街住。接着他消失了一会， 回来时又叫来另外两名男士帮助他们卸车。这三个人和我的丈夫用了两个半小时卸完了卡车，把家当都搬进了屋里”。

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维姬说，她当时感动得直流泪，简直难以相信刚抵达一个新地方就有人想要帮助她们。而他的邻居却说，这没什么，所有他们小镇的人都是这样欢迎新邻居的。

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维姬说她从来没有经历过这样的事情。在安省凯瑟克住的时候，她搬过去之后前三个月都没和邻居说过话。她说只在电视里看到过，有邻居给新搬来的住户送去刚烤出来的点心，对刚搬来的人表示欢迎。“我从来没有想过我会亲自体验它。看来，爱德华王子岛真是不一样啊”。

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维姬把她的这些感想发到了社交媒体上，并对“岛民”表示感谢。结果她收到了很多热情的回帖，有人已经把她称作’岛民’了，对她表示欢迎。还有人让他们好好享受退休生活。这些都让她感动。

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记者得知后前往采访戴夫。他说：“新搬来的人通常都是谁也不认识，有事也很难找人帮忙。无论他们是来度假短住，还是留下不走了，我想我只是一个好邻居，帮了新来的人一把。他们开心就会让你感觉良好”。

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