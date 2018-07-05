(AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

小镇难留人：一些被招到魁省乡镇的外国工人没干几天就跳槽

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 5 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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魁北克省劳动力短缺的情况越来越普遍，许多小城镇企业不得不转向外劳。但是该省贝勒沙斯地区的一些公司老板抱怨说，有些“移民工人”对招聘他们的企业毫无忠诚感，没干几天就跑了。

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一位没有透露姓名的公司老板在接受当地媒体《La Voix du Sud 》采访时说，他的公司里原来有17个外国员工，现在有4个辞职了。他们在蒙特利尔地区的一家公司里找到了新工作，小时工资比他付的多2加元。“问题是那边的生活费也比这里高多了，可他们就是不明白。”

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(Radio-Canada)

有些公司是就业市场的“偷猎者”

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照他看来，把他的工人挖走的公司就像偷猎者。四个外劳走后，他还打电话去跟那家公司理论，但对方满不在乎。这位小老板愤愤地说，他们守着全省最大的失业者“库存”，却跑到他这里来挖人。他估计，这种劳动力市场的“偷猎者”今后可能会越来越多。

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他的外国工人分别来自摩洛哥、法国、菲律宾和尼加拉瓜。四个辞职的工人是老乡，但他没有说是哪国人。

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他新招的6个外国工人马上就要上岗了，工作进度应该不会受到“辞职事件”多大影响。他担心的是这事在外国工人当中引发“多米诺骨牌效应”。毕竟招外劳是一件需要投入时间和金钱的事。每招一个外国工人，企业需要交给猎头公司和政府部门的费用可以超过一万加元。

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合同约束力不够

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这些外国工人和雇用他们的公司之间当然是有合同的。但是在这位老板看来，这份合同“没什么分量”，约束力不够。他希望政府修改相关法规，让雇主碰到这种情况有地方讨说法。“现在是劳动法也不管，小额赔偿法庭也不管。”

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贝勒沙斯商会主席圣伊莱尔（André St-Hilaire）说，雇外劳能够缓解用工荒，但是它的风险也开始显现出来了。当地不止一家公司遇到了外劳跳槽的问题。他们通常是去了有老乡或亲友的城市，或是被别的公司挖走。

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(AP Photo/Jim Cole)

他说，外国工人来了以后要接受培训，不仅有技术培训，还有语言课。因为公司希望他们不仅是称职的员工，今后也能留下来做个好公民。圣伊莱尔猜想，对那些母语不是法语的外国工人来说，被要求学法语可能也是他们不想在这里生活的原因之一吧。

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但是那位公司老板说，现在外来移民融入当地生活比过去容易了。十几年前，这个地区还很少见到外国人面孔。但是现在，他的邻居就是移民，两家的孩子经常在一起玩。“我们是一个热情而安全的社区。”

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“搭伙招聘”的设想

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圣伊莱尔说，他自己的企业每年要为招人出国两次。但是那些只需要一两个外劳的小公司这样做就不划算了。作为本地商界领袖，他计划在下一次出国招人时尝试“搭伙招聘”，帮助小公司减少招外劳的支出。比如说，他的公司招聘一个技术工人时，顺便可以帮另一个公司把这人的老婆或孩子也招来。

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这个模式如果成功，可以达到一箭双雕的效果，一方面降低了出国招人的成本，另一方面，一家子都在本地工作，要想跳槽的话，就没那么容易了吧。

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（RCI avec La Voix du Sud，Éric Gourde）

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