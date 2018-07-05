（CP/Chris Young）

分歧不少：道格.福特当选安大略省长后和特鲁多首次会晤

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 5 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多和安大略新省长道格.福特（Doug Ford）星期四（7月5日）下午举行了福特当选后的首次会晤。他们在媒体的摄像机前摆出亲切友好的姿势，但是也承认二人在一些问题上存在分歧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就在这次会晤开始前，福特的一位发言人指责联邦政府鼓励难民申请人非法越境，应该对难民涌入造成的收容所床位紧张负责并支付所有费用。特鲁多在会晤后表示，他花了一点时间向福特解释难民申请和接收系统的运作，因为福特似乎不是完全理解加拿大作为联合国有关公约的签署国应承担的国际义务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多和福特摆好姿势让记者照相。（CP/Chris Young）

联邦政府已经承诺向安大略、魁北克和曼尼托巴这三个接收越境者最多的省份拨款5千万加元。但是各省认为这远远不够。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两人的另一个分歧是减排政策。福特昨天刚刚宣布终止安省的碳排放控制与交易项目，这意味这联邦政府将向安省征收碳排放税。但是福特已经表示，如果联邦政府真的这样做，他将向法庭提起诉讼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多在会晤后回答记者问题时再一次被追问他十八年前是否对一名女记者动手动脚。这件最近被披露的旧事显然让特鲁多感到尴尬。他表示，他仍然认为自己那天的行为没有不妥之处，但这件事的教训是，在两人互动过程中，一方认为并无不妥的言行可能会引起另一方的反感。他完全尊重那位女士对这件事的感受。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略新省长上任第一把火：终止碳排放控制与交易项目

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Besoins humanitaires urgents en Afrique de l'ouest

RCI | English

Saharan dust biggest threat to Canadian air crews in Mali, officials say

RCI | Español

Invadir a Venezuela no es una opción dice activista venezolano en Canadá

العربية | RCI

تدريب في كندا على ثقافة حقوق الإنسان لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في الأردن

Radio-Canada.ca CBC.ca
Jeff Fillion blâmé pour ses propos à l’endroit des femmes autochtonesDes braconniers dévorés par des lions en Afrique du SudL'Ontario demande au fédéral de payer pour « les problèmes » liés aux demandeurs d'asileLe secrétaire de l'Agence américaine de protection de l'environnement démissionneDes tests d'ADN pour réunir les familles de migrants séparées aux États-UnisDes vétérans insatisfaits de la plaque d'immatriculation personnaliséeFemmes autochtones disparues : demande de recours collectif contre Ottawa et la GRCContrats au ministère de la Justice : l'UPAC procède à trois arrestationsDroits d’auteur : le Parlement européen vote en faveur des géants du NetCanicule : le bilan grimpe à 34 morts au Québec
'I am confident that I did not act inappropriately,' Trudeau says of groping allegationTrump's scandal-plagued EPA administrator Scott Pruitt resignsU.S. Border Patrol says it won't stop checking Canadian fishing vesselsOntario, Ottawa at odds over refugee housing costsCanada sending police to Mali as part of peacekeeping missionFor trans actors, getting cast isn't easy — especially up against Scarlett JohanssonAlberta neuroscientists identify what makes parrots not so bird-brained'Unless they bring a tank down here, I ain't going anywhere,' vows striking minerSoftball coach 'floored' that team with 2 girls benched in St. John's tournament'Trump Baby will fly!': London mayor green lights balloon ahead of U.S. president's visit
我是新媒体创立人系列
难民与加拿大