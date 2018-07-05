分歧不少：道格.福特当选安大略省长后和特鲁多首次会晤

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加拿大总理特鲁多和安大略新省长道格.福特（Doug Ford）星期四（7月5日）下午举行了福特当选后的首次会晤。他们在媒体的摄像机前摆出亲切友好的姿势，但是也承认二人在一些问题上存在分歧。

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就在这次会晤开始前，福特的一位发言人指责联邦政府鼓励难民申请人非法越境，应该对难民涌入造成的收容所床位紧张负责并支付所有费用。特鲁多在会晤后表示，他花了一点时间向福特解释难民申请和接收系统的运作，因为福特似乎不是完全理解加拿大作为联合国有关公约的签署国应承担的国际义务。

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联邦政府已经承诺向安大略、魁北克和曼尼托巴这三个接收越境者最多的省份拨款5千万加元。但是各省认为这远远不够。

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两人的另一个分歧是减排政策。福特昨天刚刚宣布终止安省的碳排放控制与交易项目，这意味这联邦政府将向安省征收碳排放税。但是福特已经表示，如果联邦政府真的这样做，他将向法庭提起诉讼。

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特鲁多在会晤后回答记者问题时再一次被追问他十八年前是否对一名女记者动手动脚。这件最近被披露的旧事显然让特鲁多感到尴尬。他表示，他仍然认为自己那天的行为没有不妥之处，但这件事的教训是，在两人互动过程中，一方认为并无不妥的言行可能会引起另一方的反感。他完全尊重那位女士对这件事的感受。

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（RCI with CBC, CP）

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