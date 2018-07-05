卡尔加里一辆邮政车司机发飙，边开车边脱光衣服还撞别人车

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卡尔加里的媒体报道了星期三发生的一桩怪事。有人看到一辆加拿大邮政局的卡车，里面的司机什么也没穿，赤身裸体开车。

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警局值班督察瑞恩·杰普森（ Ryan Jepson）说，他们在下午快到5点的时候已经接到有人打电话报警说，一辆加拿大邮政局的卡车在路上逆向行驶， 司机还把脱下的衣服从车窗扔出来。

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随后不久，警方在一条主要街道上截停了这辆邮政卡车，但已经有6辆到10辆车被其撞到。

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那名司机随后放弃了送货卡车，赤身裸体地从驾驶室出来，试图逃进附近的居民区。结果被警察抓到，受到拘留。

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警方仍在调查此事的真相：包括加拿大邮政局是否有卡车被盗，还是司机本人就是邮政局的员工，再有就是这名20多岁司机为什么会发飙，作出如此不理性的行为。

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杰普森说，嫌疑人明显是受到毒品的影响。警方正在搞清是何种毒品导致其如此疯狂，同时已指控其犯有危险驾驶罪。

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