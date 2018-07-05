努纳武特男子为保护自己的孩子被北极熊咬死

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本周二（7月3日）晚上在努纳武特地区的森特里岛，31岁的当地居民吉本斯（Aaron Gibbons）迎面遇到一头北极熊。他是一个好猎手，但不幸的是没有带枪。更糟的是，他的孩子们当时和他在一起。

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北极熊的攻击目标是其中一个孩子。吉本斯一面拼命挡住它一面叫孩子们快跑。他们逃到了船上，毫发无损。吉本斯当场被咬死。北极熊被闻声赶来的人射杀。

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吉本斯住在10公里以外的Arviat定居点。森特里岛是当地人喜欢去打猎和钓鱼的地方。现在北方正值盛夏长昼，太阳要到将近午夜才落。吉本斯那天是带着孩子们上岛游玩，享受宝贵的夏日。他的一个表兄说，他是一个尽责的父亲，经常和孩子们在一起。

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Arviat定居点所在的哈德逊湾西岸生活着800多头北极熊。但是居民被北极熊所伤的事极为罕见。上一次努纳武特地区发生北极熊咬死人的事还是在十八年前。

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（RCI with CBC, CP ）

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