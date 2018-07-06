难民太多，蒙特利尔非营利组织忙不过来

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这星期的一个早上，来自尼日利亚的十几名妇女，一大早就聚在蒙特利尔非营利组织 Chez Doris 的门外，排队耐心等待着这个机构开门。

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等了足足两个多小时，门终于开了，这些妇女进去为自己和家人挑选着所需要的衣物 – 上衣、裤子、鞋子、书包、钱包等等。

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每个人一次最多可以拿 20 件物品，价格是 1 加元。

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非营利组织面临压力

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Chez Doris 是位于蒙特利尔市中心西区的一个小型非营利组织，而上述来自尼日利亚的妇女，都是寻求庇护的人，她们在今年早些时候徒步越境，进入加拿大魁北克省，大多数人暂时居住在市中心的YMCA。

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(Benjamin Shingler/CBC)

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Chez Doris 组织的执行主任玛丽亚娜（Marina Boulos-Winton）说，现在接待的妇女中，有越来越多的人是新来的寻求庇护者，与以前来寻求服务的群体完全不同，由于进入魁省的寻求庇护者继续攀升，从去年年底开始，该组织就感到有些 “不堪重负”。

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她说，不过，员工和志愿者们加大了工作量，设法跟上了需求，而来自外界的捐赠也有所增加。

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今年已有 9000人越境进入魁省

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加拿大广播公司报道说，今年到目前为止，已有超过9,000人越境进入魁北克省，申请庇护。

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这不仅对政府机构增加了挑战，而且也给当地的非营利组织增加了压力，非营利组织的工作人员一般都很少，而且能提供的服务原来也是很有限的。

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(Charles Krupa/The Associated Press)

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相比之下，蒙特利尔市比多伦多市在接收大量涌入寻求庇护者方面更有应对能力，比如，魁北克省的 PRAIDA 是一个省政府组织，在寻求庇护者进入魁北克省的头几个月，为他们提供医疗保健、社会服务和住房方面的安置，但安大略省则没有这样一个系统，多伦多市长已经就安置这些寻求庇护者的问题向联邦政府施加压力。

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在蒙特利尔市，市长普朗特说，我们是一个热情的城市，但我们也需要确保有足够的资源。

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魁省 PRAIDA 组织的发言人艾曼努尔（Emmanuelle Paciullo）表示，PRAIDA有能力处理 “大量的要求，保证医疗保健和社会服务的质量” 。

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今年早些时候，联邦政府拨款 5000 万加元，用于临时安置这些寻求庇护的人，其中一半以上（3600万加元）拨给了魁北克省。

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食品银行资源紧张

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蒙特利尔的食品银行也感受到了压力。

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Welcome Hall Mission 的负责人山姆（Sam Watt）表示，现在每个月有大约 19,000 人定期来领取食品，其中约有 5,000名是新来的寻求庇护者。

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他说，这一增加让我们感到有些紧张，政府部门和私营领域应该加强沟通，帮助寻求庇护者尽快找到工作，经济自立。

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对于一些规模较小的非营利组织来说，增加资金来源也不是件容易事。

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Chez Doris 组织的玛丽亚娜说， 今年早些时候向蒙特利尔市申请拨款，希望能获得额外的资金，增加专职员工来帮助寻求庇护的人。

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但是，市政府没有批准他们的申请，理由是不清楚这种情况会持续多长时间。

玛丽亚娜说， 现在我们可以说是在到处寻找资源和资金，但我们也想知道，目前这样的情况会持续多久呢？

（RCI with Benjamin Shingler /CBC）

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