周末网络广播（2018年7月6-8日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是：China@rcinet.ca

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们的新浪微博是：“加拿大国际广播-中文”; 我们的网站是： www.rcinet.ca.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播（Facebook Live）。我们的Facebook： 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周报道精选

卡尔加里是否竟办冬奥会仍是问号（方华）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已经在1988年举办过冬季奥林匹克运动会的加拿大西部城市卡尔加里，几个月前似乎已经蓄势待发准备竞办2026年的冬奥会，但现在天平似乎又开始回摆，国际和国内的因素给卡尔加里是否参加竞办冬奥会带来了新变数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罕见高温：加拿大魁北克省多人丧生（赵黎）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大的魁北克省，一星期来全省已经至少有 34人死于与罕见高温有关的原因。星期三（7月4日），蒙特利尔市公共卫生部门 Santé Montréal 的负责人大卫·凯瑟（David Kaiser）医生接受了加拿大广播公司的采访，他说，蒙特利尔的死者是健康上已经有问题，而且家里没有空调的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保险公司：抽大麻不会让保费上涨（方华）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不少加拿大人关心的一个问题是，如果抽了大麻，保险公司会不会找麻烦呢？因为毕竟人寿保险的保费吸烟者要比不吸烟者要贵至少一倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过目前来看，保险公司似乎还是挺友好的。加拿大广播公司报道说，加拿大保险业的一些大公司已经表示要区别对待大麻和香烟，换句话说是不把娱乐性吸食大麻的人当作抽烟者对待。这为那些想偶尔尝试一下大麻的加拿大人解除了一大担忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多枪击案大增，市长求助联邦政府（赵黎）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大多伦多市最近几天内发生多起枪击案，市长庄德利 （ John Tory ）在周三（7月4日）与联邦政府公共安全部长拉尔夫·古德尔 （Ralph Goodale）进行紧急通话，讨论怎样解决急剧上升的枪支暴力问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada