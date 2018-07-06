联通温莎和底特律的新桥将是北美最长悬索桥，月底开工

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在加美边界城市温莎和底特律之间修建一座新桥的计划已经讨论了多年。期间加美两国的公司都想夺得建造权，美方的公司甚至要求特朗普总统介入，以把工作机会留给美国。星期四的新闻发布会最终宣布中标设计方案和承建方。

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新桥以加拿大冰球名将戈迪·豪（Gordie Howe）的名字命名，他在1946年到1980年间参加了26个赛季的冰球赛， 前25个赛季都是为底特律队效力，并保持了最高得分纪录，被授予各种荣誉，是北美冰球明星。

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根据桥梁管理局通讯总监马克·巴特勒（Mark Butler）的说法，戈迪·豪大桥将是“斜拉桥”，并将成为北美洲最大的悬索桥梁，跨度达853米。桥的设计使用寿命为125年，可容纳6条车道，加上引桥的总长度为2.5公里。

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此项工程将由“北美桥梁公司”（Bridging North America）财团承建，包括资助、建造和维护。这是一家跨国财团，由10几家公司组成，包括加拿大、西班牙和美国的公司。其中加拿大的公司还承建了连接401高速公路到此桥的高速公路。

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新桥的设计也将改变加美两侧的周边环境。在加拿大一方的温莎口岸将带来当地的道路改善和增加公共艺术。美国一方的底特律口岸也将促进当地的道路改善以及在Junction Street建起一座人行天桥。

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虽然戈迪·豪悬索桥的建设将在本月晚些时候才开始，但有些前期工程已经动工。例如在加拿大一方，已开始准备100万吨垫高引桥的渣土，移除或架高通过的高压线路，建桥方还要与当地原住民协商占用他们领地的问题。

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