安省负责移民事务的厅长 Lisa MacLeod 抨击特鲁多政府的政策 / Patrick Morrell/CBC

安省：特鲁多要难民但不能让省政府买单

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 6 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大最大省份安大略省新政府对自由党联邦政府总理特鲁多的难民政策非常反感，直截了当的喊话特鲁多：你发推特欢迎难民来加拿大造成大量非法越境者涌入加拿大申请难民、让安大略省多伦多等城市不得不面对安置大量难民申请者的问题、让住房紧缺的问题更加严重，这些问题百分之一百是联邦政府造成的、所以这些开支都必须由联邦政府支付。

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安大略省新上台的福特政府在星期四福特与自由党政府总理特鲁多会晤前就已经公开这样讲。

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福特在与特鲁多的会谈结束后并没有陪同特鲁多一块会见记者。特鲁多在单独会见记者时说，福特在难民问题上对联邦政府不满似乎是因为他不太了解加拿大对难民申请者必须要承担的国际义务，并说他花了点时间向福特解释了有关难民问题的国际法规和加拿大要承担的国际义务。

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特鲁多还重申了自由党政府认为移民给加拿大社会带来了多元化、给加拿大经济带来了活力的立场，强调加拿大欢迎移民的国策会继续下去，并希望省政府在移民和难民问题上与联邦政府合作。

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特鲁多的这番话让福特政府负责移民和难民事务的厅长Lisa MacLeod非常不满，她指责特鲁多的上述评论显示了对安大略省政府的不尊重，并强调特鲁多在美国选出特朗普当总统后发推特表示加拿大欢迎难民，这导致成千上万在美国的外国人北上非法越境进入加拿大申请难民、让安大略等许多省份不得不花费大量资金安置这些难民申请者、让许多公共服务系统捉襟见肘。

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Lisa MacLeod强调指出，如果特鲁多愿意欢迎外国难民申请者，就要拿出钱来给有关的省政府和市政府。

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加拿大联邦政府移民事务部长胡森Ahmed Hussen在接受加拿大广播公司采访时，没有回答特鲁多欢迎难民的推特是否造成大量外国人从美国一侧非法越境进入加拿大申请难民的问题，而是强调加拿大签署的国际公约和国际法规让加拿大没有选择，而是必须为在加拿大境内提出难民申请的外国人提供申请难民和经过公平难民审批程序的机会。

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胡森说，加拿大联邦政府已经为安大略省、魁北克省和马尼托巴省政府提供了5千万加元的经费以应对难民申请者大量增加的问题。

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不过，上述三个省的省政府都表示联邦政府拨付的这么点钱完全是杯水车薪。

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魁北克省政府表示，已经在安置大量非法越境涌入魁北克境内的难民申请者方面花了1.46亿加元，联邦政府必须拨付这笔难民安置费；但联邦政府只同意拨出3600万加元的难民款给魁北克省。

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联邦政府承诺给安大略省1100万加元的难民拨款，但仅多伦多市政府就已经在安置大量涌入的难民方面花费了6400万加元。多伦多市长要求联邦政府全额支付这些开支。

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