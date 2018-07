正式开打：中美贸易战可能旷日持久

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

7月6日星期五凌晨美东时间24点01分,美国开始对来自中国价值340亿美元的进口商品征收惩罚性关税,以制裁中国长期对美国实行不公平贸易和窃取美国知识产权的行为。

中国随后也启动报复性关税,对进入中国市场同等价值的美国产品实施报复性关税。

专家们担心,美国和中国的贸易战一旦开打就会迅速升级、并有可能会持续很长时间、还有可能拖累整个世界经济。

美国总统特朗普星期四表示,美国不惧与中国的贸易战、而且美国方面弹药充足;如果中国对美国关税制裁措施进行报复,则他会在两个星期内把受关税制裁的中国产品增加160亿美元,使得受制裁的中国产品价值达到5百亿美元;如果中国继续报复,他的政府已经准备好对另外2千亿中国进入美国市场的产品征收高额关税,接下来还会有对另外3千亿中国进入美国市场产品的关税制裁清单。

特朗普准备的对华贸易战的弹药是对5500亿美元的中国产品征收惩罚性关税,但去年中国对美国的出口额只达到5060亿美元。

中国官方媒体指责美国特朗普政府用流氓恶棍手段挑起贸易战,并表示中国绝不会屈服。

美国商会则呼吁美中两国政府冷静下来谈判解决贸易争端,因为美中贸易战会导致两败俱伤的结果。

RCI with The Associated Press、CBC News

