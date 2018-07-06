加拿大将派警察去马里参加维和行动

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加拿大计划向马里排出多达 20 名警察，以进一步加强加拿大对马里维和行动的参与规模。

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加通社报道说，这是加拿大为支持这一西非国家而采取的最新行动，加拿大已经开始向马里部署 8 架直升机和 250 名军人，第一批加拿大士兵已在上月底抵达马里。

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2018年6月25日加拿大军人抵达马里 (Stephanie Jenzer/CBC)

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加拿大官员表示，渥太华还没有确定加拿大的警察将被部署在马里的什么地方才能最大程度地支持联合国维和以及欧盟对马里安全部队的培训任务。

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加拿大自由党政府承诺，将总共为联合国在马里的维和行动提供多达 600名 加拿大军人和 150 名加拿大警察。

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（RCI with CP，CBC）

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