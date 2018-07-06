父母要警觉：儿童的耐热程度远低于成年人

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最近一个星期的罕见高温，在加拿大魁北克省已经造成 34 人死亡。

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医生们警告说，有年幼子女的家长需要注意，儿童的耐热极限远低于成年人，在非常炎热的天气中，要注意采取正确措施来保护孩子。

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Véronique Savoie 是蒙特利尔市的一位医生，她说，大热天里，孩子们更容易中暑，尤其是婴幼儿，他们不会表达自己的感觉。

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在高温天气中，不少家长带孩子去海滩、游泳池来 “散热”，但也有一些家长采取了完全错误的做法。

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比如，有的家长在推婴儿车外出时，会在车上罩个单子，以为这会有助于遮挡阳光，但实际上这有害于孩子。

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加拿大广播公司的记者进行了一项测试，他们把一个温度计放在一个婴儿车上，并在婴儿车上罩了一个单子，处于阳光下15分钟后，婴儿车内的温度不但没有降低，反而上升了 5 摄氏度。

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Véronique Savoie 医生说，即使单子很薄，但也则阻止了通风通气，可以在半小时内使婴儿车内的温度增加 12 摄氏度，所以，正确的做法是在婴儿车上加一把伞，或把婴儿车放在阴凉处，但千万别罩上单子。

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（RCI with Radio-Canada）

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