火车司机托马斯（汤姆）,哈丁(CP/Ryan Remiorz)

我不恨你：魁省梅冈蒂克湖脱轨油罐车的受害人和司机

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 6 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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五年前的7月5日夜里，下班的火车司机托马斯.哈丁（Thomas Harding）把他的油罐车停在距离梅冈蒂克湖13公里的调车场，然后就去附近的旅馆休息了。接班的司机应该在第二天早上把车开走。但是两个多小时后，这列油罐车顺着下坡的铁轨开始滑动，在梅冈蒂克湖脱轨爆炸。这起事故造成47人丧生，市中心如同核爆现场。

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照一般人想象，小镇居民肯定对哈丁恨之入骨。但实际上，这个火车司机五年来从他们那里获得了同情，支持，甚至友谊，却唯独没有怨恨。

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2014年5月，哈丁和另外两名被指控过失犯罪的铁路公司员工戴着手铐被押解到一个听证会上时，在场的梅冈蒂克湖居民大喊“抓错人了！”弄得警方措手不及。

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警方让他们戴着手铐亮相，多少有为当地居民解气的意思。(CP/Ryan Remiorz)

在法庭审理此案的四个多月里，许多梅冈蒂克湖居民经常去旁听。在爆炸事故中失去女儿的克吕西奥（Jean Clusiault）是其中之一。因为他和哈丁都抽烟，所以开庭第一天两人就打了照面。克吕西奥后来在接受Radio-Canada记者采访时回忆说：“我跟他说，‘Tom（托马斯的昵称），我代表不了其他家庭。但我不恨你。我女儿没了，非常伤心。但是我没有47条命和一个毁掉一半的城市压在良心上。我不知道要是换了我在你的位置上，我是不是受得了。’他看着我，跟我握手，谢了我。自那以后，我们每天都聊一会儿，慢慢成了朋友。”

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今年1月份，陪审团在经过八天的讨论后，最终裁决哈丁等人的过失犯罪指控不成立。但是在接下来的另一起关于铁路运输安全的诉讼中，他被裁定违反了有关规定，事故发生当晚没有做车闸有效性测试，因此被判6个月软禁和240个小时的社区服务。

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2013年7月6日凌晨的油罐车脱轨爆炸事故背后有一系列偶然因素。列车开始滑动的直接原因是气闸失灵。哈丁走前启动了气闸。但是两小时后有人看到机车冒烟起火，闻讯赶到的消防员在处理时关掉了引擎，导致气闸停止工作。铁路公司在接到消防员请求派人帮助检查的电话后，派去的却是一个铁道养护员。他没有发现任何不妥。

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抬起头来，Tom

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克吕西奥说，哈丁是个好人，只是成了公司的替罪羊。为什么认为他是好人呢？他举例说，哈丁长期照顾年迈多病的母亲，同时还经常做义工，开车接送残疾人。但是当他被判做社区服务时，他主动要求法官不要把他过去的义工时间计算在内。“他是个男子汉。我总是跟他说，你不用低着头做人。抬起头来，Tom。”

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另一个梅冈蒂克湖居民，70岁的弗吕耶（Gilles Fluet）认识哈丁更早。他说，铁路公司的员工经常在梅冈蒂克湖过夜，和当地人很熟。哈丁是个不爱张扬的人。他踏实谨慎，大家在一起喝酒聊天，他永远只喝一罐啤酒就打住了。他也认为这场惨祸的罪魁祸首是一心省钱、不惜减掉司机副手的铁路公司，哈丁和其他被指控的员工是替罪羊。

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今年2月法庭宣布对哈丁的判决后，魁省路易斯维尔市的市长德埃（Yvon Deshaies）立刻邀请哈丁到路易斯维尔去完成他的240小时社区服务，还给他找了免费的住处。哈丁很感激，但是没有接受。因为他母亲需要人照顾。他不能离开她所在的法纳姆市。

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今天（7月6日）是梅冈蒂克湖油罐车脱轨爆炸事故五周年。

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（Reuters）

（RCI avec Radio-Canada, Émilie Dubreuil, TVA）

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