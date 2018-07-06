洪堡野马冰球队车祸：肇事司机被逮捕，面临29项罪名

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今年4月6日，萨斯喀彻温省“洪堡野马”青少年冰球队乘坐的大巴在高速公路上和一辆卡车相撞，造成16人死亡，13人受伤。警方在经过三个月的调查后，星期五（7月6日）上午逮捕了卡车司机，29岁的西德胡（Jaskirat Singh Sidhu）。他被指控16项危险驾驶机动车辆导致死亡的罪名和13项危险驾驶机动车辆导致受伤的罪名。

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他将在下个星期第一次出庭。危险驾驶导致他人死亡最高可判14年有期徒刑，导致他人受伤最高可判10年。

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西德胡出事时是一家卡尔加里运输公司的司机。他只接受了两个星期的培训就上路了。车祸发生时，他单独开车运货也才两个星期。

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CBC记者Creeden Martell 报道说，西德胡2012年从印度旁遮普大学本科毕业，主修商业。2013年，他持学生签证来到卡尔加里，2014年到15年期间在BowValley College学习商业管理。

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事故发生时，西德胡顺着335号公路向西开。在来到和35号公路交叉的路口时，他的右前方有一个红色闪灯停车标志，不知为什么他没有看到。他没有在车祸中受伤。

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洪堡野马青少年冰球队失去了10名队员。另外6名遇难者中包括教练，教练助理，运动治疗师，大巴司机和当地电台的体育比赛解说员。

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（RCI with CBC，Creeden Martell ）

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