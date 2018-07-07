低价、不打广告：多伦多新护肤品牌颠覆行业

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加拿大多伦多市的新护肤品牌 Deciem 正在引起越来越多的关注。

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(Doug Husby/CBC)

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Deciem 是总部位于加拿大多伦多市的一家护肤品公司，预计今年的销售额将达到 3 亿加元，该公司产品的低价，以及不同寻常的营销方式正在动摇整个行业，并吸引了大批粉丝。

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加拿大广播公司报道说，Deciem 成立于2013年，是一家年轻的企业，其总部设在多伦多市中心的一个改建的仓库里， 40 岁的创始人兼首席执行官布兰登·特鲁克斯（Brandon Truaxe）充满野心。

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他预测，从现在起的一年半时间里，公司将会达到 Dolce＆Gabbana 的营业规模，意大利时尚巨头 Dolce＆Gabbana 去年的收入约为15 亿美元。

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Deciem 的创始人兼 CEO布兰登·特鲁克斯（Brandon Truaxe）/ (Bill Arnold/CBC)

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报道说，Deciem 通过10个不同的产品系列中销售超过 300 种护肤产品。

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公司有 20多名化学家，多伦多总部是实验室、生产中心和配送中心，主要依靠网上销售，但也通过位于多伦多、温哥华以及在另外 5 个国家 的 24 家商店销售产品。

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加拿大广播公司报道说，该公司吸引了大批粉丝的一大原因是便宜。

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多伦多的两位年轻客户说，其他商店卖 25 加元的产品，这个品牌卖 5- 6 加元，对于千禧一代人来说，省钱是件大事。

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纽约零售业网站 Racked 的专家 Cheryl Wischhover 专门撰写关于美容行业的文章，她说，在美容行业中，护肤美容产品的售价通常为制造成本的 10 倍，但营销和包装的成本很高。

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报道说，Deciem 的产品提供简单成分，不做广告，降低成本，这种颠覆性的做法导致了客户的狂热追随。

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而且，雅诗兰黛公司 （Estée Lauder）于 2017 年 6 月购买了 Deciem 公司 28% 的股份。

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（RCI，James Dunne/CBC）

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