不悲观：专家说加拿大股市下半年有起色

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今年美国特朗普政府多次威胁要对加拿大实施关税制裁、又誓言不惜掀起震动世界贸易格局的对中国的贸易战，这让加拿大股票市场今年第一季度表现得动荡不安，也让不少加拿大人对今年下半年的经济走势感到不安。

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贸易战

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但加拿大一些金融市场分析家认为，其实大可不必过于担心，虽然加拿大一些经济行业肯定会受到贸易战的负面影响，但整体来说，加拿大股票市场今年下半年的走势可能会相当不错。

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实际上，加拿大股票市场今年第二季度已经有不俗的表现，增长幅度超过6%，领先于绝大多数发达国家的股市，而这是在北美自由贸易谈判不顺、美国总统特朗普多次表示要对加拿大进入美国市场的钢铁、铝材、乳制品、甚至汽车产品征收高额关税的情况下发生的。

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加拿大五大商业银行之一的蒙特利尔银行首席投资分析师Brian Belski认为，虽然目前局势仍然很不明朗、但北美大陆三国修改NAFTA自由贸易协议的谈判最终会取得进展，再加上加拿大输油管道项目的进展和加拿大房地产市场的软着陆，这些都会在2018年下半年让加拿大股票市场继续走高。

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为啥乐观

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Brian Belski在其为客户提供的投资分析中表示，他继续相信对加拿大股市的悲观情绪是缺乏依据的，尽管有对加拿大GDP增长力度、对NAFTA的谈判前景、对石油价格的走势、对黄金价格走势的担心，但加拿大股票市场今年仍然会是个丰收年；最主要的是，美国经济的加速发展是促进加拿大经济发展的长期性因素。

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Brian Belski预测加拿大多伦多股票市场TSX综合指数今年下半年会突破17600点，这代表了一年上升8%，超过2017年多伦多股市6%的增长幅度。

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加拿大五大商业银行中的CIBC银行的世界市场投资组合首席分析师Ian de Verteuil，也对加拿大多伦多股票市场2018年的表现也给出了积极的预测，认为今年多伦多股市综合指数会上升5%。

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但加拿大保险业巨头Sun Life保险公司的全球投资分析师Sadiq Adatia对加拿大股票市场2018年的表现没有那么乐观，认为多伦多股市综合指数会在16000点到16250点之间徘徊。

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看好能源业

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不过，这些加拿大投资分析师们认为加拿大的能源行业的股票今年下半年会有靓丽的表现，而受消费者支出缺乏后劲的影响、银行股的表现会相形失色。

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美国联邦储备委员会预测美国经济今年的增长速度会达到2.8%，这比2017年美国经济的增长速度高出0.5个百分点。

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相比之下，加拿大经济在2017年的增长幅度是3%；加拿大中央银行对2018年加拿大经济增长幅度的预测是2%。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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