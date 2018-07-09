走地火瞬间烧毁众多游客汽车

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加拿大安大略省小镇Niagara-on-the-Lake星期日发生草场火灾，停在作为停车场地草场上的34辆观赏薰衣草美景的游客汽车瞬间被烈焰包围。其中19辆汽车被焚毁、15辆汽车受到严重损坏。

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当地消防队队长Rob Grimwood说他在火灾发生后5分钟就赶到了现场，那时着火最晚的几辆汽车也快被烈火烧毁了；并说这是他处理紧急火灾多年经历中所见到的火势蔓延最快的一场火灾。

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所幸没有人员伤亡；有几位消防队员由于吸入浓烟而在现场接受了医护人员的紧急处理。

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有关方面目前还没有确定草场上的火灾是怎么发生的。

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但消防队队长Rob Grimwood指出，最近高温干燥的天气让草场成了干草场，随便扔个烟头、甚至汽车排气管的高温尾气都可能成为引起火灾的火源。

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目击者Denise van Es告诉记者说，她一开始只是看到草地停车场冒出一缕青烟，但很快就变成了燎原烈火，两三分钟之内就把几十辆汽车吞没，滚滚浓烟几公里之外都可以看到。

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安大略省小镇Niagara-on-the-Lake是加拿大知名的旅游景点，再加上附近的多个酒庄和薰衣草农场，每年夏天都吸引众多的国际国内游客。

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RCI with Dan Taekema · CBC News

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