加拿大议会大厦修缮让国庆庆典难办

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加拿大文化遗产部的官员给部长Mélanie Joly的备忘录指出，按照现有计划对加拿大联邦议会中央大楼和东侧大楼的大修会大规模占用草坪地，让每年夏天举行国庆庆典的地方大大缩小。

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对渥太华联邦议会大楼的大修不但工程庞大、而且旷日持久，计划的施工时间为10年。

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虽然文化遗产部的官员建议另选七一国庆节庆典的场所，但目前还没有在渥太华找到足够大的公共场地。

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不过文化遗产部官员说，与渥太华市隔河相望的Gatineau市的Jacques-Cartier Park公园倒是可以容纳不少民众，可以考虑把2019年的一些国庆庆典活动放到那里举行。

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另一个问题是目前国庆烟花晚会最理想的烟花发射场地、位于加拿大国家美术馆后面的Nepean Point烟花发射点顶多只能再使用到2020年，文化遗产部不得不尽快另选烟花发射场地。

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现在的Nepean Point烟花发射点的最大好处，是其发射出的烟花在夜空绽放时与加拿大联邦议会大厦交相辉映形成绝妙的美景。有关专家们认为，再怎么选恐怕也找不出能够与Nepean Point比肩的烟花发射场地了。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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