加拿大警员接受查验毒品及大麻司机的培训要去美国，缺员严重

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加拿大即将大麻合法化，会给警方监管安全驾驶带来更多任务。而代表加拿大约90％警察机构的“加拿大警长联合会”发出警告说，警方需要更多时间培训警员，在大麻合法后在公路上监查违规大麻司机。

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“警长联合会”的发言人纳塔莉·赖特（Natalie Wright）说，2017年3月之前，全加拿大只有600名警员曾接受如何检测出大麻司机的培训，今年以来尽管加紧培训，但仍不太可能在10月17日之前培训出2,000名毒品识别专家”。

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她说，按目前的培训速度，加拿大警队至少需要五年才能培养出2000名训练有素的监查大麻司机的警员。

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监查大麻司机要比监查酒驾更复杂，包括查看生命体征、眼睛、平衡和协调能力，以及有无脑神经损伤迹象等。而加拿大国内并没有专门的培训机构， 因此加拿大的警员必须前往美国接受培训。

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“警长联合会”曾在去年秋天的众议院专家听证会上提出，如果在加拿大国内培训会更好，因为美国的培训课程会优先考虑美国的需要。但公共安全部没有回复这一请求。只是说未来五年内，警员培训和购买检测设备的资金将达到1.61亿元。

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按照6月份议会颁布的立法，允许警员在路边使用唾液测试来检测司机是否吸毒， 包括可卡因、甲基苯丙胺和大麻等，但如何实施这一新法，谁来批准此类测试到现在也没有落实。

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六个星期前，西部几个省的总理联合提出，要求联邦政府先解决各省面临的毒品驾驶执法问题，包括加速批准基于唾液的筛查测试，然后才能让大麻合法化。

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民间团体“反对酒驾母亲联盟”也报告说，被抓到的违规驾驶案例中只有4％涉及药物或毒品，显然还有相当大比例的违规司机未被发现”。

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