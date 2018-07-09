Marie Bouclin是加拿大第一位民间女主教(Leonardo Palleja/CBC )

妇女在天主教会中争取平等，自己任命女性牧师和主教

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 9 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大作为一个多种宗教并存的国家， 天主教和基督教是历史最久，也是信众最多的两种宗教。根据2011年的人口普查，加拿大有38.7%的人口出生时是在天主教会接受洗礼。这意味着有1281万天主教信奉者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，按照罗马天主教会的传统， 女性是不能出任牧师和主教等职务的， 通常人们也把天主教主持祭祀和布道的神职人员成为“神父”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着时代的发展， 世界各国的女性天主教徒开始认为， 不让女性当牧师的做法是对女性的歧视。从2002年起， 德国的女性天主教徒发起了女性也能当牧师的运动，当时德国一位很有名望的主教秘密认命了7名女性当牧师。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

16年的时间过去了，目前全球14个国家已经有182名女祭司和16名主教。加拿大近年来已有15名女性在天主教会中出任牧师。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是在加拿大第一位女牧师主办的家庭弥撒上，十几名天主教徒聚集在一起。主持者是加拿大第一位女性牧师玛丽•布克林（Marie Bouclin）。 她问道：谁能说我们所做的是不被允许的。有时我们只听从上帝，而不是男人。教皇并不是上帝”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个月底，这位加拿大第一位也是唯一的女性教区主教玛丽·布克林将要退休，将要接替她的则是另一位女牧师简·克里扎诺斯基（Jane Kryzanowski）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

里贾纳的Jane Kryzanowski女士将在月底接任天主教主教的工作(Screenshot/Leslie Robinson, YouTube)

女牧师简·克里扎诺斯基来自萨斯克彻温省的里贾纳，已经过了退休的年龄， 但她还是很高兴接任这一职务。她告诉记者， 是女性不被允许担任神职的痛苦推动着她， 一路走来，从进入“天主教妇女牧师”组织， 一直到现在成为主教。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“天主教妇女牧师”组织是一个天主教会内部的民间团体，它承认和推动妇女在教会中的工作，以抵制罗马天主教会对妇女信徒的歧视。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克里扎诺斯基在接受加拿大广播公司的采访时说：“在罗马天主教会中，存在着对女性的压迫和压制，令女信徒非常痛苦”。她说自己能成为加拿大主教的道路是一个漫长而充满情感的道路。自己几十年前就听到“上帝的呼唤”， 要她成为一名牧师。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说“在上小学时，有一次一位神父来到教室，他问道：“你们谁想成为一名牧师？我立即把手举了起来。可牧师叫我把手放下，说只有男人才能成为牧师，女人只能做修女。后来我在修道院做了8年修女”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在21世纪初，克里扎诺斯基在里贾纳天主教堂工作。她几乎承担了牧师所做的全部任务 – 除了主持圣礼。 “这对我来说非常痛苦。每当听到人们说按规定女性不能成为牧师时，我都觉得没有任何坚实的神学论点能让我信服”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Marie Bouclin 主教将在这个月底退休. (Courtesy www.romancatholicwomenpriests.org)

后来直到2002年，在多瑙河沿岸有7名女性被任命为德国的罗马天主教牧师， 使她看到了希望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2012年， 她又第一次参加了“天主教妇女牧师”团体任命玛丽·布克林为主教的仪式。那是一个震撼人心的时刻。她在布克林演讲结束后与其交谈时，诉说了自己的愿望，两人甚至相拥而泣。“这么多年来一直存在压在我心中的心愿，终于得以展示出来。它让我摆脱了梦想无法实现的痛苦”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

后来，克里扎诺斯基被任命为里贾纳一个家庭教会的牧师。 她说：“创世记告诉我们，上帝创造了我们所有的男性和女性。我认为教会排斥女性是错误的。我认为女性有能力成为领导者。我认为女性有能力成为牧师”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在她又要接替最初激励她实现信仰飞跃的女性成为主教了。她说自己的新工作是“成为牧师们的牧师”。她很高兴能成为女牧师和社区的联络点，除了以她们需要的方式支持女牧师们， 还将倾听底层信众的声音， 解决有的神职人员虐待妇女和儿童的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克里扎诺夫斯基说，她有强大的圣经在手，可以指导她追求正义。“我有几分激动，现在我可以开始做主教的工作了。我已经迫不及待了。我遵从了上帝的规则，我是女性怎么了，我不会为此道歉，要一直工作到临终的日子”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L'amitié, antidote à l'horreur

RCI | English

Nunavut Day celebrations include Facebook beginning

RCI | Español

Alpinista quebequense murió en la ascensión del K2 en Pakistán

العربية | RCI

تعاون كندي تونسي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大