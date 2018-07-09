加拿大一对德裔兄妹否认大屠杀， 在德国被起诉犯有“煽动仇恨罪”

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两名加拿大公民因否认二战期间希特勒屠杀犹太人，在德国居住期间被指控“煽动仇恨”， 这个星期开始在德国的法院受审。

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这对兄妹来自阿尔伯塔省的贾斯珀地区，姓谢弗（Schaefer）；哥哥叫阿尔弗雷德（Alfred），63岁； 妹妹叫莫妮卡（Monika），59岁。他们曾在YouTube上发布视频，否认德国在二次世界大战期间对犹太人实行了种族灭绝大屠杀。在2016年7月发布的视频中，莫妮卡还在结尾部分出镜，将大屠杀描述为“历史上最大、最有害和最持久的谎言”。她认为那种认为有600万犹太人死于纳粹德国的说法是子虚乌有。

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莫妮卡是一名小提琴家教。曾在2006年至2011年期间作为当地绿党的候选人参加联邦大选。后来也因该视频的争议被赶出了绿党。

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一个加拿大的犹太团体B’nai Brith还将此事报告给了德国警方。该团体的负责人艾丹·斐士曼（Aidan Fishman）说，德国警方说会跟进此事。结果在他们到慕尼黑停留时将他们逮捕。

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德国法院对兄妹二人的审判从本周一开始，持续到下星期一。如果他们被判有罪，按德国的法律可判处五年以下有期徒刑。

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德国自由摄影记者安妮·威尔德（Anne Wild）一直在监视极右组织的活动，出席了对谢弗兄妹的审判。她说，法庭外有约15名嫌犯的支持者。他们走进法庭时，阿尔佛雷德还行了三次纳粹礼，简直令人发指。随后在法庭上高声抗辩。而莫妮卡则比较平静， 一直在那微笑。

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威尔德说，法庭上只有三名记者，包括她自己。因为在德国通常不会广泛报道这样的事件。“我们认为，报道多了反而会起到帮助他们做宣传的效果”。

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