（CBC News）

如何看世界杯足球比赛中的假摔？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 9 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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2018年世界杯正在进行中，现已决出四强。和往常一样，足球场上时不时就有人假摔。看惯冰球比赛的加拿大观众，看到倒地不起、抱着腿翻滚呻吟的球员，难免对他们的娇气或表演嗤之以鼻。甚至有人气不过，给世界杯裁判们写了一封公开信：“亲爱的世界杯裁判，请不要被假摔迷惑。”

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写信的是BC省维多利亚大学的神经科学教授保罗.泽尔（Paul Zehr）。他研究神经系统如何协调人的四肢活动已经有二十多年了，球员假摔的那些套路骗不过他的眼睛。他在接受CBC采访时说，我们的神经系统会尽可能有效地防止摔倒。这就是为什么你摔倒时会本能地伸出手去撑地以保护身体。但是球员假摔的时候，动作常常是反其道而行之。

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( Buda Mendes/Getty Images)

他总结说，假摔主要有四种类型：

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第一种：“野战排”式。这个姿势其实也可以被称作“背后中枪式假摔”，看上去非常戏剧化。在电影《野战排》的最后，埃利亚斯中尉在试图登上直升机时被子弹从背后射中。他把双手举过头顶，向前扑倒。泽尔说，在今年的世界杯比赛中我们已经看到过几次这个动作了。

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第二种：终点撞线式。球员好像第一个冲到终点、挺胸撞线的短跑运动员一样，把两手伸向背后，挺身向前。

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第三种：肚皮着地式。球员两臂前伸，啪的一下扑倒在地。泽尔说，能这么假摔的球员其实挺了不起的。因为他们在做这个动作的时候，实际上成功地遏制了所有神经系统为保护他们所做的校正努力。

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第四种：伐木式。球员像一棵在森林里被砍到的树那样倒下。泽尔说，这是巴西队的内马尔在对哥斯达黎加那场比赛中的杰作。

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他说，上述这四种类型，都不属于人或动物在摔倒时会做的保护自己的动作，这是为了吸引注意。

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前三种类型的动图演示请点击CBC原报道。第四种是泽尔在后来的另一次采访中补充的。

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前足球教练：假摔是足球文化的组成部分，至少在某些国家

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泽尔认为，如果杜绝假摔，足球比赛会更好看，吸引更多的人。但是多伦多体育记者米西奥（Sonya Missio）和前足球教练坎齐亚尼（Paolo Canciani）却对假摔现象表示理解。坎齐亚尼说，假摔是违反规定的，但至少在某些国家，它同时是足球文化的一部分，是一种求胜的战术。

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他举例说：“如果我是后卫，面对C罗的进攻。我知道他比我强，比我快，那我怎么挡住他呢？我会利用所有可能的方式，符合规定的，不符合规定的，或是刚刚擦边儿不至于惹怒裁判的。当然C罗也要吸引教练的注意，保护自己。”结果就是他也要假摔，要制造效果。

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米西奥说，她并不认同假摔的行为，但是可以理解。因为球员在90分钟的比赛里需要不停地奔跑。倒在地上拖延几秒钟，能给自己一个喘息的机会。当然她也觉得，有些球员做得实在是有点太夸张了。

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拉美国家的球员更喜欢假摔，天气的错？

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因此米西奥对拉美国家的球员更经常假摔有一个“未经科学证明”的解释。她认为，这些国家天气炎热，一场足球消耗的体力更大，球员更愿意用假摔来争取一小会儿休息时间。

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(Richard Heathcote/Getty Images)

坎齐亚尼来自意大利。那也是一个很热的国家。他觉得米西奥的理论有道理。

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那么为什么同样来自拉美，C罗假摔，梅西就不怎么假摔呢？坎齐亚尼认为，一方面是两个人的风格不同。另一方面，C罗更强壮，更容易在进攻中被对方的后卫缠住甚至使阴招。所以，身为C罗粉的坎齐亚尼觉得，他有时需要用假摔来保护自己。

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这也在某种程度上说明，对于不是神经科学家的普通球迷来说，讨厌还是接受假摔，端看那个假摔的球员及所属球队是不是心头所爱。

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（RCI with CBC，Mike Finnerty，Roshini Nair）

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